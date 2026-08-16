Ein Streit endete am Samstagabend am Bahnhof SBB in Basel dramatisch: Ein 42-Jähriger stürzte auf die Gleise und wurde verletzt. Augenzeugen halfen ihm zurück aufs Perron.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mann stürzt bei Streit im Bahnhof SBB in Basel auf Gleise

Augenzeugen ziehen verletzten Mann zurück aufs Perron

Tatverdächtiger (40) ist Schweizer, Ermittlungen laufen

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstagabend, kurz vor 20.30 Uhr, hat ein Mann bei einer Auseinandersetzung im Bahnhof SBB Verletzungen erlitten. Das schreibt die Kantonspolizei Basel-Stadt in einer Mitteilung.

Die Sanität der Rettung Basel-Stadt brachte den Verletzten ins Spital. Die Kantonspolizei Basel-Stadt konnte den mutmasslichen Tatverdächtigen aufgrund von Aussagen unbeteiligter Personen kontrollieren und der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt melden.

Augenzeugen handeln gedankenschnell

Zuvor war es auf dem Gleis 20 vor einem stehenden Zug zu einem zunächst verbalen Streit zwischen den beiden Männern gekommen. In dessen Verlauf ging der Tatverdächtige (40) – ein Schweizer Staatsbürger – auf den 42-jährigen Geschädigten los.

Der 42-Jährige verlor das Gleichgewicht und stürzte auf die Gleise, wobei er sich verletzte. Augenzeugen konnten den noch ansprechbaren Geschädigten wieder aufs Perron ziehen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun den Grund des Streits und den genauen Tathergang. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, telefonisch unter 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.