Mysteriöser Vorfall im Aargau: Eine 44-jährige Fussgängerin wurde am Mittwochabend auf dem Weg von Tegerfelden nach Döttingen von einem E-Scooter-Fahrer mutmasslich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Mittwochabend waren zwei Fussgängerinnen gegen 21.30 Uhr auf dem Fuss- und Fahrradweg von Tegerfelden AG nach Döttingen AG unterwegs. Zeitgleich fuhr ein unbekannter E-Scooter-Fahrer in dieselbe Richtung.

Beim Vorbeifahren verspürte die 44-jährige Fussgängerin einen Schlag auf ihrem Hinterkopf. Die ausgerückte Ambulanzbesatzung stellte eine Platzwunde fest. Zur Wundversorgung wurde die Frau in ein Spital transportiert.

War es ein Schlag?

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zum vorliegenden Fall aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es bei der Vorbeifahrt zur Kollision zwischen dem E-Scooter-Fahrer und der Fussgängerin oder zu einem mutmasslichen Schlag.

Der Lenker des E-Scooters dürfte ein dunkel gekleideter Mann gewesen sein. Der E-Scooter war unbeleuchtet und verfügte über keine Pedale.

Die Mobile Polizei in Schafisheim sucht Augenzeugen, die den Vorfall beobachtet oder einen E-Scooter-Fahrer zwischen Tegerfelden und Döttingen gesehen haben.