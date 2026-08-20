Schwerer Unfall auf der deutschen Autobahn: Ein Geisterfahrer krachte in ein Schweizer Auto. Es gibt zwei Tote, ein Kind wurde schwer verletzt ins Spital geflogen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Unfall auf deutscher Autobahn A5 bei Neuenburg: Falschfahrer kollidiert mit Schweizer Auto

Falschfahrer und Schweizer Fahrer sterben, Kind schwer verletzt ins Spital gebracht

Autobahn stundenlang gesperrt, Ermittlungen durch Staatsanwaltschaft und Polizei laufen

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstagmorgen, gegen 2.30 Uhr, hat sich auf der deutschen Bundesautobahn A5 zwischen den Anschlussstellen Müllheim/Neuenburg und dem Autobahndreieck Neuenburg in Fahrtrichtung Basel ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Das geht aus einer Medienmitteilung des Polizeipräsidiums Freiburg hervor.

Der Grund: ein Falschfahrer befuhr die Autobahn entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Neuenburg und kollidierte noch vor der Anschlussstelle Müllheim/Neuenburg mit einem ordnungsgemäss in Richtung Basel fahrenden Auto mit Schweizer Kontrollschildern.

Feuerwehr im Einsatz

Infolge der Kollision geriet das Fahrzeug des Falschfahrers in Brand. Schlimm: Der Fahrer verstarb noch im Fahrzeug.

Die Insassen des Schweizer Autos wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer erlag trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmassnahmen noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Ein Kind, das sich ebenfalls in dem Auto befand, wurde schwer verletzt mit einem Rettungshelikopter in eine Klinik eingeliefert. Die Sperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Süden wurde erst nach mehreren Stunden gegen 11 Uhr aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft und die Verkehrspolizei Freiburg haben die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache aufgenommen.