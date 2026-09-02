Am Sonntag kam es zu einem tragischen Badeunfall im Vierwaldstättersee. Der 18-jährige Enzo C. ertrank nach einem Sprung ins Wasser. In einer rührenden Botschaft nimmt seine Familie nun Abschied und bittet um Hilfe bei der Überführung in seine Heimat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 18-jähriger Enzo C. ertrinkt im Vierwaldstättersee

Familie beschreibt ihn als humorvoll, kreativ und tiefgläubig

Gofundme-Kampagne soll Kosten für Überführung und Beerdigung decken

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

«Enzo war so viel mehr, als Worte jemals vollständig beschreiben können. Er war humorvoll, freundlich, kreativ, intelligent, kontaktfreudig und abenteuerlustig. Er hatte die Gabe, jeden Raum, den er betrat, zu erhellen, und seine fröhliche Art sorgte dafür, dass sich die Menschen willkommen, geschätzt und geliebt fühlten.» Mit diesen Worten verabschiedet sich die Familie von Enzo C.* (†18) in einer rührenden Botschaft auf der Spendenplattform Gofundme.

Der 18-jährige Portugiese mit Wohnsitz in Grossbritannien war am Sonntagmittag mit mehreren Personen in einem gemieteten Pedalo über den Vierwaldstättersee gefahren. Doch nach einem Sprung ins Wasser tauchte er nicht mehr auf. Die Polizei suchte am Sonntag in einem Grosseinsatz mit Tauchern sowie einem Rettungshelikopter nach dem Vermissten. Am Montagmorgen herrschte schliesslich traurige Gewissheit: Bei der fortgesetzten Suche wurde C. leblos aus dem Wasser geborgen.

Familie bittet um Unterstützung in schwerer Zeit

Schock und Trauer nach dem tragischen Tod des 18-Jährigen sind gross. «Er hinterlässt seine Mutter und seinen Vater, seine drei Brüder und seine Schwester sowie eine grosse Familie und viele Freunde, deren Leben sich durch die Begegnung mit ihm für immer verändert hat», heisst es weiter.

Seine Familie erinnert sich an den besonderen Ehrgeiz des Jugendlichen, an seinen Glauben an Gott und an seine eigenen Ideale. «Enzos Leben mag weit früher geendet haben, als sich irgendjemand von uns hätte vorstellen können, doch die Liebe, die Freude und die Erinnerungen, die er uns geschenkt hat, werden uns für immer begleiten», schreibt seine Familie weiter.

Nun sieht sich die Familie mit einer schrecklichen Realität konfrontiert. Enzo C. muss in seine Heimat überführt werden. Trauerfeier, Abdankung und Bestattung bedeuten neben tiefer Trauer auch erhebliche Kosten. Deshalb wurde eine Gofundme-Kampagne organisiert, um die Familie in der schweren Zeit durch Spenden zu unterstützen. «Enzo wird für immer geliebt, für immer in Erinnerung bleiben und für immer vermisst werden», heisst es am Ende des Nachrufs.

* Name bekannt