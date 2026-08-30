Polizei sucht nach vermisster Person im Vierwaldstättersee

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Sonntag sucht die Kantonspolizei Nidwalden nach einer vermissten Person im Vierwaldstättersee, wie die Polizei auf Blick-Anfrage bestätigt. Weitere Informationen zur vermissten Person und ob es sich um einen Bade-Unfall handelt, könnten derzeit nicht mitgeteilt werden.

Am Abend äussert sich die Kantonspolizei Nidwalden in einer Medienmitteilung. Demnach sei um 14.15 Uhr ein Notruf in der Einsatzzentrale zu einer vermissten Person bei Buochs NW im Vierwaldstättersee eingegangen. Die vermisste Person war zusammen mit weiteren Personen mit einem Pedalo auf dem Vierwaldstättersee im Bereich des Aawassereggs unterwegs. Nach einem Sprung ins Wasser tauchte die Person nicht mehr auf.

Grossangelegte Suche nach vermisster Person

Bei der sofort eingeleiteten Suchaktion beteiligten sich nebst der Kantonspolizei Nidwalden mit einem Boot, die Seepolizei der Luzerner Polizei mit Tauchern sowie ein Rettungshelikopter, für Suchflüge. Im Weiteren standen drei Rettungsteams der umliegenden Spitäler und das Care Team Nidwalden im Einsatz.

Während der andauernden Suche muss im Bereich des Aawassereggs in Buochs mit Einschränkungen der Freizeitaktivitäten gerechnet werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Verständnis. Im Moment können noch keine weiteren Einzelheiten zum laufenden Ereignis bekanntgegeben werden.