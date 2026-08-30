Schweizerin (36) nach Badeunfall im Luganersee vermisst

Am Samstag ist eine Frau während eines Badeausflugs im Luganersee verschwunden. Die Suchmassnahmen dauern an, ein Care Team wurde aufgeboten.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Die Kantonspolizei teilt mit, dass am Samstag, kurz nach 17 Uhr, bei der gemeinsamen Alarmzentrale (CECAL) gemeldet wurde, dass eine Frau, die sich zuvor auf einem Boot befunden hatte, beim Schwimmen im Luganersee verschwunden ist.

Es handelt sich um eine 36-jährige Schweizerin, die in Begleitung eines 40-jährigen deutschen Staatsbürgers war; beide sind im Kanton Zürich wohnhaft. An den sofort eingeleiteten, bislang jedoch erfolglosen Suchmassnahmen waren Beamte der Kantonspolizei und der Stadtpolizei von Mendrisio sowie Rettungskräfte des Rettungsdienstes Mendrisiotto (SAM) und der Schweizerischen Rettungsgesellschaften von Lugano und Mendrisio beteiligt.

Im Bereich des Verschwindens, etwa 500 Meter vom Ufer entfernt, ist der Seegrund besonders tief (etwa 80 Meter). Aus diesem Grund wird die Suche in den nächsten Tagen in Zusammenarbeit mit Beamten der Kantonspolizei Genf und unter Einsatz von Spezialausrüstung fortgesetzt. Zur psychologischen Betreuung wurde das Care-Team hinzugezogen. Die polizeilichen Ermittlungen sollen den Hergang des Vorfalls klären.