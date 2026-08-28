Engländer (†17) bei Badeunfall im Caumasee verstorben

Am Donnerstagabend hat sich im Caumasee in Flims GR ein tragischer Badeunfall ereignet. Ein Jugendlicher verstarb, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein 17-Jähriger ertrank am Donnerstag im Caumasee in Flims GR

Medizinische Fachpersonen reanimierten ihn, doch er starb später im Spital in Chur

Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft untersuchen den Badeunfall weiterhin

Mattia Jutzeler Redaktor News

Ein Teenager aus England ertrank am Donnerstagabend im Caumasee in Flims GR. Der 17-Jährige, der sich mit seiner Familie in den Ferien befand, schwamm von der Insel Richtung Liegewiese. Dabei sei er in Schwierigkeiten geraten und untergegangen, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden.

Mehrere Personen erkannten die Notlage, schwammen und paddelten zu Hilfe. Sie brachten ihn ans Ufer der Insel, wo zufällig anwesende medizinische Fachpersonen sofort mit der Reanimation begannen. Die Rega überführte den Jugendlichen ins Kantonsspital Graubünden nach Chur, wo er noch am Abend verstarb, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Im Einsatz stand auch die Feuerwehr Flims. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die Umstände des Badeunfalls ab.