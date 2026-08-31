Am Sonntagabend hat sich am Caumasee in Flims ein tragischer Badeunfall ereignet. Ein 27-jähriger Mann verstarb dabei.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Der 27-jährige deutsche Staatsangehörige hielt sich im Rahmen einer Sommerschule in der Region Surselva auf, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung. Gegen 19.00 Uhr am Sonntag schwamm er vom Ufer des Caumasees in Richtung Insel, um einem Kollegen zu helfen, der zuvor im Wasser in Not geraten war.

Im Verlauf des Rettungsversuchs bekam der 27-Jährige jedoch selbst Schwierigkeiten. Nach mehreren Minuten konnte er von weiteren anwesenden Personen aus dem Wasser geborgen werden. Der zuvor Gerettete versuchte ebenfalls, Hilfe zu leisten. Trotz der umgehend eingeleiteten Reanimationsmassnahmen durch Drittpersonen verstarb der Mann noch am Ereignisort.

Schon letzte Woche kam es zu einem tödlichen Badeunfall

Im Einsatz standen eine Crew der Rega, Einsatzkräfte der Rettung Surselva, die Feuerwehr Flims, die Kantonspolizei Graubünden sowie das Care Team Grischun. Die Kantonspolizei Graubünden klärt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Graubünden die genauen Umstände des Badeunfalls ab.

Schon am vergangenen Donnerstag kam es bereits zu einem tödlichen Badeunfall am Caumasee. Ein 17-jähriger Engländer geriet im Wasser in Schwierigkeiten und ertrank.