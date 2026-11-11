Das Feuer hat ihm fast alles genommen: Sandro Abplanalp (25) wollte mit seinem Tattoo-Studio in eine neue Zukunft starten. Doch weder von seinem Studio noch von seiner Wohnung ist nach dem Brand vom Montagabend in Kleinwangen LU noch etwas übrig.

Darum gehts Sandro Abplanalp (25) hat bei einem Brand Wohnung und Studio verloren

Das Feuer ist wohl in einer Männer-WG ausgebrochen

Der Tätowierer lebt jetzt mit Zukunftsängsten

Qendresa Llugiqi Reporterin News

Auf einmal ist alles weg: Sandro Abplanalp (25) steht nach dem verheerenden Brand in Kleinwangen LU vom Montagabend noch immer unter Schock. Der Tätowierer hatte nicht nur sein Studio, sondern auch seine Wohnung an der Helgenbühlstrasse 1. Jetzt ist das Gebäude eine Ruine, seine Kostbarkeiten sind entweder Asche, voller Russ oder von der Löschaktion durchnässt.

Zu Blick sagt der Zentralschweizer am Mittwoch: «Das war der schlimmste Tag meines Lebens!»

Brand in Männer-WG

Abplanalp erinnert sich: Es ist kurz nach 18 Uhr, als er mit einer zugelaufenen Katze, die er seit vergangenem Freitag betreute, in seine Wohnung wollte. «Sie wollte aber – anders wie sonst – nicht rein, also quatschte ich draussen noch ein bisschen mit den Nachbarn.» Was er da noch nicht weiss: In der Nachbarswohnung – einer Arbeiter-WG mit mehreren Männern – wird es wenige Minuten darauf brennen.

Abplanalp trennt sich von den Nachbarn und geht zurück in seine Wohnung. «Dort meinte meine Freundin irgendwie: Irgendetwas läuft bei den Nachbarn, die rennen rum wie die Gestörten. Also ging ich wieder raus, um nachzuschauen.»

Riesenflamme und Feuerlöscher

Kaum wollte er die Treppe rauf, seien mehrere Nachbarn aus der Wohnung gerannt. «Ich sah nur noch die Riesenflamme hinter ihnen und dass einer von ihnen versuchte, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen», so Abplanalp. Zwei weitere Männer seien noch in der Wohnung gewesen. «Irgendwie waren die ganz zuoberst und konnten – weil dort die Treppe schon unter Feuer stand – nicht mehr nach unten.»

Abplanalp informiert den Notruf. Weil alles so schnell ging, erinnert er sich nicht mehr an jedes Detail. Er weiss aber: «Da stand plötzlich eine XXL-Leiter, über die man versuchte, die Männer vom obersten Stockwerk übers Fenster rauszuholen.»

Zwei Personen verletzt

Nicht alle überstehen das Feuer unbeschadet. Wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte, wurden zwei Männer verletzt. Ein 33-Jähriger erlitt erhebliche Brandverletzungen und wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Ein weiterer 33-jähriger Mann wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ebenfalls ins Spital.

Abplanalp erfährt: In der Männer-WG wurde wohl gerade gekocht, als es zum Brand kam. Er erklärt: «Wie es genau zum Brand kam, weiss ich nicht. Nur, dass die dort oben noch mit einem Holzofen kochen müssen.»

Neuanfang auf Null

Der Zentralschweizer ist froh, dass nichts Schlimmeres geschehen ist. Gleichzeitig hat er Zukunftsängste. «Ich habe das Tattoo-Studio nach einem Aufenthalt in einer Klinik eröffnet. Nach meiner Depression wollte ich lieber etwas Selbständiges aufbauen», sagt Abplanalp. «Den Laden habe ich erst am 10. Oktober eröffnet und nicht einmal einen Monat später ist alles futsch.»

Laut dem Tätowierer ist bereits der erste Monat ein Erfolg für ihn gewesen. «Ich habe all meine Investitionen bereits herausgeholt. Hatte also eine Nullrechnung. Umso bitterer ist es, dass ich hier nichts mehr machen kann.»

Suche nach Wohnung

Abplanalp ist aktuell bei einer Bekannten untergekommen und musste sich für 300 Franken neue Kleidung kaufen. Aktuell versucht er, eine Wohnung zu finden. «Ich suche etwas in der Zentralschweiz, zwischen 1000 bis 1300 Franken.» Auch will er sich ein neues Studio aufbauen. «Ein Raum so gross wie ein Barbershop mit einem WC wäre traumhaft. Dann könnte ich wieder arbeiten.»

Nach allem, was er seit Montag erlebt hat, sagt Abplanalp: «Wir können alle froh sein, dass wir noch leben.»