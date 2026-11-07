Am Samstagnachmittag brennt es in Sins AG. Mehrere Leser melden sich mit eindrücklichem Bildmaterial: Eine dichte Rauchwolke steigt über der Gemeinde auf.

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstagnachmittag ist ein grösserer Brand in der Gemeinde Sins im Kanton Aargau ausgebrochen. Aufnahmen mehrerer Leserreporter zeigen eine beachtliche schwarz-graue Rauchsäule über der Gemeinde. Laut Augenzeugen soll ein Schopf betroffen sein, in dem Autos und Wohnwagen eingestellt sind.

Aline Rey, Mediensprecherin bei der Kantonspolizei Aargau, bestätigt den Brand auf Anfrage von Blick. «Die Einsatzkräfte sind gerade am Einsatzort angekommen», sagt sie. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

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