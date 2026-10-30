Am Donnerstagmorgen ist es in einem Waffengeschäft in Thun zu einem Brand in einem Waffengeschäft gekommen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Brand in Waffengeschäft in Thun – Polizei geht von Brandstiftung aus

Brand in Waffengeschäft in Thun – Polizei geht von Brandstiftung aus

Janine Enderli Redaktorin News

Am Donnerstag kurz nach 3.10 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass in Thun an der Tempelstrasse ein Brand in einem Waffengeschäft ausgebrochen sei.

Der Brand konnte am späten Nachmittag vollständig gelöscht werden. Im Nachgang konnten Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen werden. Diesen zufolge dürfte aktuell Brandstiftung als Brandursache im Vordergrund stehen.

Die Kantonspolizei Bern sucht in diesem Zusammenhang Zeuginnen und Zeugen. Personen, die zum Zeitpunkt des Meldungseingangs oder in den letzten Wochen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.