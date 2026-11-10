Zwei Verletzte bei Brand in Kleinwangen LU

In Kleinwangen LU ist am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus ein Brand ausgebrochen. Zwei 33-jährige Männer wurden verletzt, einer davon erheblich. Die Brandursache ist noch unklar.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Montagabend kurz nach 18.30 Uhr ist in einem Mehrfamilienhaus im Hohenrainer Ortsteil Kleinwangen ein Brand ausgebrochen. Das teilt die Luzerner Polizei mit. Die Polizei war zuvor alarmiert worden, dass es im Gebäude brenne.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie eine starke Rauchentwicklung fest. Die Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen und sich in Sicherheit bringen.

Brandursache noch unklar

Zwei Männer wurden verletzt. Ein 33-Jähriger erlitt erhebliche Brandverletzungen und wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Ein weiterer 33-jähriger Mann wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst 144 brachte ihn ins Spital.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Hohenrain und Hochdorf sowie mehrere Teams des Rettungsdienstes. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Brandermittler der Luzerner Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen.