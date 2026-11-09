Brand im Bundesasylzentrum Zürich – Flammen schlagen aus Fenster

Im Bundesasylzentrum in Zürich ist am Montag gegen 17 Uhr ein Brand ausgebrochen. Die Stadtpolizei bestätigt den Einsatz, weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.

Darum gehts Im Bundesasylzentrum Zürich ist am Montagabend ein Brand in einem oberen Stockwerk ausgebrochen

Leserbilder zeigen Flammen aus einem Fenster sowie eine starke Rauchentwicklung am Gebäude

Die Stadtpolizei Zürich bestätigte den Brand, Einsatzkräfte waren vor Ort, weitere Angaben fehlten

Daniel Macher Redaktor News

Im Bundesasylzentrum in Zürich ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Leserbilder zeigen, wie Flammen aus einem Fenster im oberen Stockwerk schlagen. Weitere Aufnahmen dokumentieren eine starke Rauchentwicklung.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Brand gegenüber Blick. Der Notruf sei gegen 17 Uhr bei der Polizei eingegangen. Einsatzkräfte seien vor Ort. Weitere Informationen konnte die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt geben.

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