Brand im Bundesasylzentrum Zürich – Flammen schlagen aus Fenster

Darum gehts
- Im Bundesasylzentrum Zürich ist am Montagabend ein Brand in einem oberen Stockwerk ausgebrochen
- Leserbilder zeigen Flammen aus einem Fenster sowie eine starke Rauchentwicklung am Gebäude
- Die Stadtpolizei Zürich bestätigte den Brand, Einsatzkräfte waren vor Ort, weitere Angaben fehlten
Daniel MacherRedaktor News
Im Bundesasylzentrum in Zürich ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Leserbilder zeigen, wie Flammen aus einem Fenster im oberen Stockwerk schlagen. Weitere Aufnahmen dokumentieren eine starke Rauchentwicklung.
Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Brand gegenüber Blick. Der Notruf sei gegen 17 Uhr bei der Polizei eingegangen. Einsatzkräfte seien vor Ort. Weitere Informationen konnte die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt geben.
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