Fast zwei Jahre lag Livia T.* tot in ihrer Wohnung. Ein Untersuchungsbericht kritisiert den Beistand, entlastet aber die Kesb. Experte Christoph Häfeli erklärt, wie das sein kann – und wo das System Schwächen hat.

Tote Frau lag zwei Jahre lang in Wohnung – Experte über den Beistand:

Darum gehts Livia T. wurde im Januar 2026 tot in ihrer Luzerner Wohnung gefunden, fast zwei Jahre nach ihrem Tod

Der Bericht nennt die Kontaktversuche des Beistands unzureichend, entlastet aber die Kesb Luzern

Die Kesb kontrolliert Beistände anhand von Berichten, die mindestens alle zwei Jahre fällig sind

Sebastian Babic Reporter Blick

Ein Abreisskalender mit dem Datum vom 18. März 2024 gibt einen Hinweis darauf, seit wann die damals 62-jährige Livia T.* tot in ihrer Wohnung lag. Erst am 27. Januar 2026 fand die Polizei die stark mumifizierte Leiche in einem Luzerner Mehrfamilienhaus. Die Frau lebte isoliert, galt laut Nachbarn als schwierig und stand unter Beistandschaft. Sie starb wohl eines natürlichen Todes.

Ein externer Untersuchungsbericht, dessen Zusammenfassung die Stadt Luzern und die kantonale Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) veröffentlicht haben, bezeichnet die Kontaktversuche des Beistands als «unzureichend». Die Kesb hingegen habe ihre Aufgaben als Aufsichtsbehörde «korrekt wahrgenommen». Wie kann das sein?

«Ich war erschüttert, als ich das gelesen habe. Ich kann mir schlicht nicht vorstellen, wie das möglich ist», sagt Christoph Häfeli (83) zu Blick. Der langjährige Jurist und Sozialarbeiter war massgeblich an der Revision des 2013 in Kraft getretenen Erwachsenenschutzrechts beteiligt und beriet lang Behörden und Berufsbeistandschaften.

Beistand hätte in Wohnung gelangen können

Welche Pflichten ein Beistand hat, hängt von seinem Auftrag ab. «Das kann beispielsweise nur die Aufgabe sein, den Lohn oder die Rente einer Person zu verwalten – und sonst gar nichts», erklärt Häfeli. Der Auftrag könne aber auch sämtliche Lebensbereiche umfassen. Wie der Auftrag im Luzerner Fall lautete, weiss Häfeli nicht.

Aber: Auch bei einem rein administrativen Auftrag müsse der Beistand die Kesb informieren, wenn sich die Situation der betreuten Person so verändert, dass die Massnahme angepasst werden muss.

Doch: Was passiert, wenn eine Person nicht kooperiert? Grundsätzlich dürfe ein Beistand deren Wohnung nicht gegen ihren Willen betreten. Er könne sich aber von der Kesb dazu ermächtigen lassen. «Dann kann man auch mit Hilfe der Polizei in die Wohnung kommen», sagt Häfeli. «Da kann man nicht einfach sagen: Ich durfte ja nicht hineingehen.»

Für Häfeli ist der persönliche Kontakt auch bei einem administrativen Auftrag selbstverständlich. Zwar müsse ein Beistand nicht jeden Monat anrufen oder vorbeigehen. «Aber zwei Jahre lang null Kontakt ist für mich ein absolutes No-Go. Dafür gibt es keine Rechtfertigung.»

Kesb ist auf Berichte angewiesen

Die Kesb kontrolliert die Arbeit der Beistände insbesondere anhand ihrer Rechenschaftsberichte. Diese müssen laut Gesetz mindestens alle zwei Jahre eingereicht werden. «Oft ordnet die Kesb am Anfang eine jährliche Berichterstattung an», sagt Häfeli.

Der Experte weist darauf hin: «In der Zwischenzeit hat die Kesb von vielem, was im Alltag der verbeiständeten Personen geschieht, keine Kenntnis.»

Ergeben sich weder aus den Berichten noch aus Meldungen von Angehörigen oder Nachbarn Hinweise auf Missstände, könne es sein, dass die Behörde nichts davon mitbekomme.

Liegen solche Hinweise vor, hat die Kesb weitreichende Möglichkeiten: «Sie kann den Beistand zu sich zitieren, den Auftrag anpassen, ihm Weisungen erteilen oder ihn seines Amtes entheben», so der Experte. Ob die Luzerner Kesb ihren Pflichten nachgekommen ist, kann Häfeli nicht abschliessend beurteilen.

Experte kritisiert Schweizer Flickenteppich

Das heutige Erwachsenenschutzrecht hält Häfeli für einen gewaltigen Fortschritt. Allerdings habe der Bund die Anforderungen an die Professionalisierung der Behörden und die Eignung der Beistände zu wenig konkret geregelt. Die föderalistische Umsetzung der bundesrechtlichen Vorgaben führe zu einem grossen Qualitätsgefälle: «Wir haben ein riesiges Gefälle zwischen Ost und West, Nord und Süd.» Ein Flickenteppich.

Auch die Arbeitgeber von Berufsbeiständen nimmt Häfeli in die Pflicht. Deren Vorgesetzte müssten sicherstellen, dass ihre Mitarbeitenden ihre Aufgaben richtig erfüllen. «Aber das muss halt jemand machen.»

Besonders gefordert seien die Gemeinden, die in den meisten Kantonen für die Organisation der Berufsbeistandschaften verantwortlich sind. Häfeli dazu: «Die Gemeinden haben eine sehr grosse Verantwortung. Und diese Verantwortung wird unterschiedlich gut wahrgenommen.»

* Name geändert