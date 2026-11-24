In Luzern wurde eine seit fast zwei Jahren unentdeckte tote Frau in ihrer Wohnung gefunden. Die Zürcher Rechtsmedizin untersucht die Todesursache. Ein Abrisskalender liefert Hinweise auf den Todeszeitpunkt.

Darum gehts In Luzern wurde am 27. Januar 2026 eine Frau tot und stark mumifiziert in ihrer Wohnung gefunden

Ein Kalender zeigte den 18. März 2024, die genaue Ursache des natürlichen Todes bleibt unklar

Ein Untersuchungsbericht bezeichnet die Kontaktversuche des Beistands zur Frau als unzureichend

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Schockierender Fund: In einer Stadtluzerner Wohnung wurde am 27. Januar 2026 eine mumifizierte Frauenleiche entdeckt, wie die «Luzerner Zeitung» berichtet. Die Polizei öffnete demnach die Wohnung, nachdem die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Luzern sie alarmiert hatte. Den Beamten bot sich in der Wohnung ein grauenvoller Anblick. Sie fanden die Bewohnerin mit Jahrgang 1964 «tot auf einer Matratze liegend und ohne äusserliche Verletzungen bereits stark mumifiziert» vor.

Erschütternd: Offenbar hatte die Leiche bereits fast zwei Jahre unbemerkt in der Wohnung gelegen. Ein Abrisskalender an der Wand zeigte das Datum vom 18. März 2024 – ein Hinweis auf den möglichen Todeszeitpunkt.

Unzureichende Kontakte durch Beistand

Das Institut für Rechtsmedizin in Zürich hat die Untersuchungen inzwischen abgeschlossen, berichtet die «Luzerner Zeitung» in Bezugnahme auf eine auf Gesuch hin zugestellte Verfügung der Staatsanwaltschaft Luzern. Ein Verbrechen schliessen die Experten demnach offenbar aus. Die Frau sei eines natürlichen Todes gestorben. Woran die Frau genau starb, ist jedoch weiterhin unklar, da der Verwesungsprozess bereits weit fortgeschritten war.

Doch wie blieb der Tod der Bewohnerin in ihrer Wohnung fast zwei Jahre lang unbemerkt? Die Luzerner Behörden teilten mit, dass die Frau zwar unter Beistandschaft stand, jedoch eigenständig lebte und keinen regelmässigen Kontakt zu Verwandten oder Bekannten hatte. Auch Nachbarn bemerkten offenbar nichts, da es keine auffälligen Hinweise gab.

In einem externen Untersuchungsbericht, der als Zusammenfassung kürzlich von der Stadt und der Kesb Luzern veröffentlicht wurde, wird auf die Verantwortung des Beistands verwiesen. Dessen Kontaktversuche seien «unzureichend» gewesen, heisst es darin. Hätte der Beistand die Frau regelmässig begleitet, wäre auch der Tod früher festgestellt worden.