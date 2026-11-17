Ein 32-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag in Emmenbrücke LU mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden worden. Sein Zustand ist mittlerweile lebensbedrohlich. Wie es zu den Verletzungen kam, ist noch unklar.

Daniel Macher Redaktor News

Am Sonntagmorgen wurde die Luzerner Polizei über einen auffälligen Gast in einem Restaurant an der Rüeggisingerstrasse in Emmenbrücke informiert. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden sie einen 32-jährigen Mann mit Kopfverletzungen vor.

Der Mann musste ins Spital gebracht werden. Dort befindet er sich inzwischen in lebensbedrohlichem Zustand. Wie und wo sich der Mann die Verletzungen zugezogen hat, ist derzeit noch unklar.

Ermittlungen wurden aufgenommen

Die Luzerner Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Besonders interessieren sie Beobachtungen zwischen Mitternacht und 1.30 Uhr im Gebiet Gersag, Rüeggisingen und Mooshüsli.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Situationen bemerkt hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Luzerner Polizei zu melden.