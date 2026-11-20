In Luzern ist ein 12-jähriger Bub beim Fussgängerstreifen von einem Auto erfasst worden. Der Lenker hielt laut Polizei kurz an – und beging dann Fahrerflucht.

Darum gehts Ein Auto verletzte am Donnerstagmorgen einen 12-Jährigen beim Fussgängerstreifen am Bahnhof Littau

Der Lenker hielt nach der Kollision kurz an und fuhr weg, ohne seine Angaben zu hinterlassen

Die Polizei sucht den Fahrer eines silbernen Kleinwagens mit Luzerner Kontrollschildern und Zeugen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Ein 12-jähriger Bub ist am Donnerstagmorgen in Luzern, Ortsteil Littau, von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Unfall passierte gegen 6.40 Uhr auf der Cheerstrasse beim Bahnhof Littau, wie die Luzerner Polizei mitteilt.

Der Junge war mit Kollegen entlang der Cheerstrasse in Richtung Bahnhof Littau unterwegs. Gemäss seinen Angaben wollten sie die Strasse beim Fussgängerstreifen vor dem Bahnübergang überqueren. Dabei wurde der 12-Jährige von einem Auto erfasst und verletzt.

Der Autofahrer soll nach der Kollision kurz angehalten haben. Danach sei er in Richtung Littauerboden weitergefahren, ohne seine Angaben zu hinterlassen.

Die Luzerner Polizei sucht nun den Lenker sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Beim gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Kleinwagen mit Luzerner Kontrollschildern handeln. Der gesuchte Autofahrer ist laut Polizei etwa 40 Jahre alt. Wer etwas beobachten konnte, soll sich telefonisch unter 041 248 81 17 melden.