Seit Juni fehlte von einem 56-jährigen Mann aus Malters LU jede Spur. Nun wurde er tot aufgefunden. Die Ermittler gehen von einem Gewaltdelikt aus, ein Verdächtiger sitzt im Ausland in Auslieferungshaft.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am 18. Juni wurde wurde ein 56-jähriger Mann aus Malters LU für vermisst erklärt. Nach mehreren grossen, koordinierten Suchaktionen teilte die Luzerner Polizei im September mit, dass der Vermisste im Gebiet Buggenringen in Malters tot aufgefunden wurde. Die bisherigen Ermittlungen deuten auf ein Gewaltdelikt hin.

Im Zuge intensiver Ermittlungen zu diesem Todesfall identifizierte die Luzerner Polizei einen Tatverdächtigen. Der Mann wurde September im Ausland festgenommen und befindet sich derzeit in Auslieferungshaft. Er soll so bald wie möglich an die Schweiz ausgeliefert und hier befragt werden. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Da die Befragungen und weitere Ermittlungen anstehen, kommuniziert die Polizei bis zum Abschluss der Untersuchung keine weiteren Details.