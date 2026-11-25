Fast zwei Jahre lag eine Frau tot in ihrer Luzerner Wohnung, niemand merkte etwas. Francesco Brighina (64) reinigt seit 30 Jahren auch Wohnungen, in denen Menschen einsam gestorben sind. Er erklärt, woran man einen solchen Fall erkennen kann.

Darum gehts In Luzern wurde eine Frau im Januar 2026 tot gefunden, sie lag wohl fast zwei Jahre in der Wohnung

Ein Untersuchungsbericht bezeichnet die Kontaktversuche des Kesb-Beistands als unzureichend

Tatortreiniger Brighina wird jährlich fünf- bis sechsmal zu länger unentdeckten Verstorbenen gerufen

Am 27. Januar 2026 öffnete die Polizei eine Wohnung in der Stadt Luzern, nachdem die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Alarm geschlagen hatte. Drinnen lag die Bewohnerin, Jahrgang 1964, tot auf einer Matratze, ohne äusserliche Verletzungen und bereits stark mumifiziert. Ein Abrisskalender an der Wand zeigte den 18. März 2024. So lange dürfte die Frau schon tot gewesen sein.

Laut «Luzerner Zeitung» schliesst das Institut für Rechtsmedizin in Zürich ein Verbrechen aus. Die Frau sei eines natürlichen Todes gestorben. Woran genau, bleibt wegen der fortgeschrittenen Verwesung unklar. Brisant: Die Frau stand unter Beistandschaft der Kesb. Ein externer Untersuchungsbericht nennt die Kontaktversuche des Beistands «unzureichend».

«Zwei Jahre sind eine sehr lange Zeit»

Francesco Brighina (64), Inhaber von Brighina Tatortreinigung in Buchs AG, kennt solche Wohnungen. «Ich will niemandem eine Schuld geben», sagt er zum Luzerner Fall. «Aber jemand hätte merken können, dass etwas nicht stimmt.» Hinweise gebe es oft, etwa einen Briefkasten, der nicht mehr geleert wird. «Die Frau hatte ja auch einen Beistand. Da hätte jemand an die Türe klopfen müssen.»

Dass im Haus niemand etwas roch, überrascht ihn nur bedingt. «Im Winter ist der Geruch weniger intensiv, aber man kann ihn trotzdem riechen. Im Sommer riecht man es sehr stark.» Entscheidend sei auch das Gebäude: Neue Wohnungstüren seien oft so massiv und dicht, dass kaum Geruch nach aussen dringe. Und wie riecht eine verweste Leiche? «Komisch, leicht süsslich.»

Fünf, sechs Fälle pro Jahr

Selten ist so etwas nicht. Fünf- bis sechsmal pro Jahr wird Brighina zu Verstorbenen gerufen, die länger unentdeckt blieben. Erst vor wenigen Wochen sei es in einem grossen Mehrfamilienhaus passiert: «Dort wohnen sehr viele Leute. Leider hat es niemand gemerkt.» Zwei Wochen vergingen, bis jemandem etwas auffiel.

Solche Einsätze dauern bis zu drei Wochen. Zuerst muss der Geruch neutralisiert werden, dann wird alles entfernt, was riecht. Angehörige holen Erinnerungsstücke und Wertsachen, den Rest entsorgt Brighinas Team. Gearbeitet wird mit Schutzmaske, Handschuhen und Spezialanzug. Die Nachbarn werden vorgewarnt, die Fenster geschlossen zu halten. Besonders schlimm seien heisse Sommertage mit viel Ungeziefer und Wohnungen, in denen sich Leichenflüssigkeit ausgebreitet hat.

Belastet ihn das? «Ich habe keine Probleme», sagt Brighina. Manche Fälle gingen ihm aber nahe, etwa wenn junge Menschen sterben oder er im Hintergrund Kinder weinen hört. «Letztlich mache ich meinen Job. Ich helfe den betroffenen Angehörigen.»

Nächstes Jahr wird er pensioniert, aufhören will er trotzdem nicht. «Vielleicht bin ich mit 80 noch da.» Und wie möchte er selbst einmal sterben? «Beim Schlafen. Das wäre schön.»