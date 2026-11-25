Darum gehts Livia T. wurde in Luzern tot aufgefunden – wohl fast zwei Jahre nach ihrem Tod

Ein Bericht wirft ihrem Beistand Versäumnisse vor, nimmt aber die Kesb in Schutz

Die Leserschaft zeigt sich betroffen und stellt Fragen

Eva Kunz Senior Community Editorin

Fast zwei Jahre lang liegt Livia T.* (†62) tot in ihrer Wohnung im dritten Stock eines Luzerner Mehrfamilienhauses. Niemand bemerkt etwas. Kein Verwesungsgeruch im Treppenhaus, keine besorgten Angehörigen, die nachfragen. Erst Ende Januar 2026 schlägt die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Alarm. Die Polizei findet die Frau «bereits stark mumifiziert» auf einer Matratze. Ein Abreisskalender zeigt das Datum: 18. März 2024.

Livia T. lebte isoliert und galt im Haus als schwierig. Doch sie war nicht komplett auf sich allein gestellt: Die 62-Jährige stand unter Beistandschaft. Ein externer Untersuchungsbericht wirft ihrem Beistand wegen «unzureichender» Kontaktversuche Versäumnisse vor. Bei engerer Begleitung wäre der Tod früher aufgefallen. Die Kesb treffe hingegen keine Schuld, da sie ihre Aufsichtspflicht «korrekt wahrgenommen» habe.

Leser sind fassungslos

Über diesen tragischen Leichenfund zeigt sich die Blick-Community sehr betroffen. «Wie bitte? Fast zwei Jahre bleibt der Tod einer Frau vom Beistand und den Behörden unentdeckt? Ruhe sie in Frieden!», schreibt Chris Schneider. «Das stimmt mich nachdenklich und macht tieftraurig», kommentiert Chris Schefer. «Da ist ein Mensch, ein Lebewesen. Stirbt vermutlich einsam und allein. Und dann wird es nicht bemerkt. Zwei Jahre lang liegt die Verstorbene da. Im Leben vergessen, im Tod auch.»

Grosse Ratlosigkeit macht sich breit, gerade bei ganz alltäglichen Dingen. Hätte der Briefkasten nicht längst überquellen müssen? Und wer zahlte zwei Jahre lang Miete und Krankenkasse, ohne dass jemand Verdacht schöpfte? Das hätte doch viel früher auffallen müssen, sind sich viele einig. Und immer wieder die Frage: «Wie ist so etwas möglich?», kommentiert etwa André Milani.

Kritik an Beistand und Kesb

Der Unmut über den Beistand der Verstorbenen und die Kesb ist gross. «Was hat der Beistand in der Zeit kassiert – für Nichtstun?», fragt sich auch Anton Meier. Auch Simone Bühler zeigt sich irritiert: «Was hat der Beistand zwei Jahre lang gemacht? Nur seinen Lohn kassiert?» – «Der Beistand hätte dies schon bemerken müssen», findet Simon Gerber. Auf Unverständnis stösst der Fall auch bei Aldo Sebrino, der nach eigenen Angaben als Privatbeistand tätig ist. Er müsse der Kesb jährlich einen Bericht abliefern. «Warum sind im Kanton Luzern zwei Jahre möglich?»

Entrüstet zeigt sich auch Jeannette Huber: «Die Kesb trifft laut Bericht aber keine Schuld, sie habe ihre Aufgaben als Aufsichtsbehörde ‹korrekt wahrgenommen›. Wie kann das sein?» Sie ist überzeugt: Die Kesb müsse doch viel Geld für ihre Arbeit und der Beistand regelmässig Berichte abgeben. «Was stand da wohl drin und wer hat diese abgenommen?»

Der Fall um Livia T. lässt die Community nicht los. «Das gehört von Grund her aufgearbeitet», fordert Chris Schneider. «Der Beistand hat sicher während dieser Zeit für ihre ‹Betreuung› abkassiert und die Kesb kann sich hier auch nicht aus der Verantwortung ziehen.»

* Name geändert