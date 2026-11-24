Blick hat sich im Luzerner Mehrfamilienhaus umgehört. Ein Nachbar kannte Livia T. (†62) nur vom Sehen, ein anderer zeigt auf ein Loch in der Wand, das von ihr stammen soll.

«Habe nie etwas gerochen – sie war einfach mal länger weg»

«Habe nie etwas gerochen – sie war einfach mal länger weg»

Livia T. (†62) lag zwei Jahre lang tot in ihrer Wohnung in Luzern – Nachbar sagt

Darum gehts Livia T. wurde am 27. Januar 2026 in Luzern tot gefunden, wohl fast zwei Jahre nach ihrem Tod

Nachbarn sagen zu Blick, die Frau habe alleine und isoliert hier gewohnt

Laut Rechtsmedizin starb die Frau wohl eines natürlichen Todes, die genaue Ursache ist unklar

Ein altes Mehrfamilienhaus im Nordwesten der Stadt Luzern mit mehreren kleinen Wohnungen. Hier lebte Livia T.* (†62) allein im dritten Stock. Und hier fand die Polizei sie am 27. Januar 2026, nachdem die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Alarm geschlagen hatte. Die Frau lag tot auf einer Matratze, «bereits stark mumifiziert». Ein Abreisskalender in der Wohnung zeigte den 18. März 2024 – ein Hinweis auf den Zeitpunkt ihres Todes.

«Kommen Sie nur», sagt ein Bewohner und lässt Blick am Dienstag ins Haus. Der Mann kannte Livia T. nur vom Sehen. Gearbeitet habe sie nicht. «Sie war ein Kesb-Fall und irgendwie krank. Sie hat immer rumgeschrien.» Ein zweiter Nachbar zeigt im Treppenhaus auf ein Loch in der Wand: «Das war sie.»

Sie habe auch Wände zerkritzelt und Sachen demoliert, darunter ihre eigene Türklingel. Die Polizei sei oft vorbeigekommen. Einmal sei Livia T. mitgenommen und wohl ärztlich abgeklärt worden. «Doch dann ist sie wieder hier aufgetaucht», sagen die beiden Männer.

Haben sie im Treppenhaus nie etwas gerochen, Verwesungsgeruch? «Nein, wirklich nicht. Sie war einfach mal länger weg.» Die Behörden hätten sich mehrmals um sie gekümmert. «Aber ich glaube, die wollte keine Hilfe, obwohl sie die wohl gebraucht hätte», sagt einer der Bewohner. Freunde habe sie keine gehabt, offenbar nur eine einzige Angehörige. «Es ist traurig, dass ihr Leben so enden musste.»

Bericht kritisiert Beistand

Laut dem Institut für Rechtsmedizin in Zürich starb die Frau wohl eines natürlichen Todes. Das berichtet die «Luzerner Zeitung» gestützt auf eine Verfügung der Staatsanwaltschaft. Die genaue Todesursache bleibt unklar, weil über die medizinische Vorgeschichte der Frau kaum etwas bekannt ist.

Klarer ist, warum der Tod so lange unentdeckt blieb. Livia T. stand unter Beistandschaft. Ein externer Untersuchungsbericht, dessen Zusammenfassung Stadt und Kesb Luzern veröffentlicht haben, wirft dem Beistand Versäumnisse vor. Seine Kontaktversuche seien «unzureichend» gewesen. Hätte er die Frau enger begleitet, wäre ihr Tod früher bemerkt worden. Die Kesb trifft laut Bericht aber keine Schuld, sie habe ihre Aufgaben als Aufsichtsbehörde «korrekt wahrgenommen».

* Name geändert