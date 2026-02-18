DE
FR
Abonnieren

Winter-Comeback in der Schweiz – wie geht es jetzt weiter?
Das verrät die Wetterprognose für die kommenden Tage

Lawinengefahr und Neuschnee sorgten am Mittwoch in der Schweiz für Chaos. Die Zufahrtsstrassen in wichtige Feriendestinationen wie Saas-Fee und Zermatt VS waren gesperrt. Wintersportler stürmten trotz der Risiken auf die wenigen geöffneten Anlagen.
Publiziert: vor 6 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
Kommentieren
1/6
Am Mittwoch stürzte ein Pistenbully auf der Bettmeralp VS ab.

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Pistenbully stürzt bei dichtem Nebel auf Bettmeralp VS ab
  • Lawinengefahr sperrt Zufahrtsstrassen, Goppenstein-Brig Bahnstrecke bis Montag zu
  • Bis Freitag fallen bis zu 25 Zentimeter Neuschnee in Alpenregionen
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Der Winter hatte die Schweiz auch am Mittwoch fest im Griff. Am Mittwochmorgen kam es auf der Bettmeralp VS zu einem spektakulären Unfall mit einem Pistenbully. Das Fahrzeug stürzte im Skigebiet bei dichtem Nebel einen Hang hinunter und kam mehrere Meter neben der Piste seitlich liegend zum Stillstand.

Bilder zeigen, wie der schwere Pistenbully vom Weg abgekommen sein muss, bevor er die Böschung hinunterrutschte. Gemäss Kantonspolizei Wallis wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Nach Angaben der Aletsch-Bahnen passierte der Vorfall frühmorgens vor Betriebsbeginn beim Schneeverstossen und bei Präparationsarbeiten. Die betroffene Piste ist gesperrt.

Lange Warteschlange vor Tellerlift in Grimentz-Zinal VS

Der Unfall ereignete sich mitten im grossen Wintercomeback, das die Schweiz seit Wochenbeginn im Griff hat. In einigen Alpenregionen fiel innert weniger Tage so viel Neuschnee wie im gesamten bisherigen Winter. Mehrere Zufahrtsstrassen in wichtige Tourismusorte wie Saas-Fee und Zermatt VS mussten wegen Lawinengefahr gesperrt werden, einzelne Täler waren zeitweise abgeschnitten. Der Bahnverkehr ist ebenfalls beeinträchtigt: Nach einem Lawinenabgang bei Goppenstein VS bleibt die Strecke zwischen Goppenstein und Brig bis Montagfrüh gesperrt.

Mehr zu Schnee
Hier gibt es für den nutzlosen Skipass das Geld zurück
Mit Video
Geschlossene Lifte im Wallis
Bekomme ich das Geld für den nutzlosen Skipass zurück?
«Neuschneemengen können ganze Schneedecke mitreissen»
Mit Video
Experte warnt eindringlich
«Jederzeit können sich grosse Lawinen lösen und Siedlungen gefährden»
Bündner Skigebiet braucht dringend Geld für Schneekanonen
Traditions-Lift in Gefahr
Bündner Skigebiet braucht dringend Geld für Schneekanonen
Das solltest du tun, wenn du von einer Lawine verschüttet wirst
Mit Video
Erste Minuten entscheidend
Das solltest du tun, wenn du verschüttet wirst
«Wir wissen noch nicht, wann wir nach Hause können»
Mit Video
Leserbilder von Schneewalze
«Wir wissen noch nicht, wann wir nach Hause können»
«Die Gefahr steigt, wenn die Lawinenwarnstufe wieder sinkt»
Mit Video
Blick vor Ort
Ausnahmesituation im Wallis
«Die Gefahr steigt, wenn die Lawinenwarnstufe wieder sinkt»

Trotz der angespannten Lage zog es viele wagemutige Wintersportler in Scharen auf die Pisten. Im Skigebiet Grimentz-Zinal VS bildete sich vor einem alten Tellerlift eine ungewöhnlich lange Warteschlange. Wegen der Lawinengefahr waren nur wenige Anlagen geöffnet. Feriengäste drängten sich dicht an dicht.

So werden die nächsten Tage

Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteo Schweiz) sagt für die kommenden Tage weitere Niederschläge voraus. Bis Freitag sind in einigen Regionen nochmals bis zu 25 Zentimeter Neuschnee drin.

Familie Käser steckt im Schnee fest
0:12
Bei Ferienhaus in Arbaz:Familie Käser steckt im Schnee fest

Am Wochenende steigen die Temperaturen merklich an. Die Höchsttemperatur dürfte dann bei 10 bis 12 Grad liegen.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen