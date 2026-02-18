Lawinengefahr und Neuschnee sorgten am Mittwoch in der Schweiz für Chaos. Die Zufahrtsstrassen in wichtige Feriendestinationen wie Saas-Fee und Zermatt VS waren gesperrt. Wintersportler stürmten trotz der Risiken auf die wenigen geöffneten Anlagen.

Das verrät die Wetterprognose für die kommenden Tage

Winter-Comeback in der Schweiz – wie geht es jetzt weiter?

Pistenbully stürzt bei dichtem Nebel auf Bettmeralp VS ab

Lawinengefahr sperrt Zufahrtsstrassen, Goppenstein-Brig Bahnstrecke bis Montag zu

Marian Nadler Redaktor News

Der Winter hatte die Schweiz auch am Mittwoch fest im Griff. Am Mittwochmorgen kam es auf der Bettmeralp VS zu einem spektakulären Unfall mit einem Pistenbully. Das Fahrzeug stürzte im Skigebiet bei dichtem Nebel einen Hang hinunter und kam mehrere Meter neben der Piste seitlich liegend zum Stillstand.

Bilder zeigen, wie der schwere Pistenbully vom Weg abgekommen sein muss, bevor er die Böschung hinunterrutschte. Gemäss Kantonspolizei Wallis wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Nach Angaben der Aletsch-Bahnen passierte der Vorfall frühmorgens vor Betriebsbeginn beim Schneeverstossen und bei Präparationsarbeiten. Die betroffene Piste ist gesperrt.

Lange Warteschlange vor Tellerlift in Grimentz-Zinal VS

Der Unfall ereignete sich mitten im grossen Wintercomeback, das die Schweiz seit Wochenbeginn im Griff hat. In einigen Alpenregionen fiel innert weniger Tage so viel Neuschnee wie im gesamten bisherigen Winter. Mehrere Zufahrtsstrassen in wichtige Tourismusorte wie Saas-Fee und Zermatt VS mussten wegen Lawinengefahr gesperrt werden, einzelne Täler waren zeitweise abgeschnitten. Der Bahnverkehr ist ebenfalls beeinträchtigt: Nach einem Lawinenabgang bei Goppenstein VS bleibt die Strecke zwischen Goppenstein und Brig bis Montagfrüh gesperrt.

Trotz der angespannten Lage zog es viele wagemutige Wintersportler in Scharen auf die Pisten. Im Skigebiet Grimentz-Zinal VS bildete sich vor einem alten Tellerlift eine ungewöhnlich lange Warteschlange. Wegen der Lawinengefahr waren nur wenige Anlagen geöffnet. Feriengäste drängten sich dicht an dicht.

So werden die nächsten Tage

Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteo Schweiz) sagt für die kommenden Tage weitere Niederschläge voraus. Bis Freitag sind in einigen Regionen nochmals bis zu 25 Zentimeter Neuschnee drin.

0:12 Bei Ferienhaus in Arbaz: Familie Käser steckt im Schnee fest

Am Wochenende steigen die Temperaturen merklich an. Die Höchsttemperatur dürfte dann bei 10 bis 12 Grad liegen.