Bei Bettmeralp ist im Skigebiet ein Pistenbully verunfallt. Die Kantonspolizei Wallis hat Kenntnis von dem Vorfall.

Janine Enderli Redaktorin News

Im dichten Nebel von Bettmeralp VS ist gemäss einem Leserreporter am Mittwoch ein Pistenfahrzeug einen Hang heruntergestürzt. Bilder aus dem Skigebiet zeigen, wie der Pistenbully mehrere Meter neben der Piste liegt. Zuvor kam das Fahrzeug augenscheinlich vom Weg ab.

Der Bully kam anschliessend auf der Seite liegend zum Stillstand. Mehrere Skifahrer scheinen den Unfall beobachtet zu haben. Die Ursache für den Absturz ist noch unklar.

Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Wallis eine entsprechende Meldung. Verletzte Personen habe es keine gegeben. Es ist zu einer Intervention der Kantonspolizei Wallis gekommen.