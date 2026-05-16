Morettis wollten weiter wirten – Staatsanwaltschaft grätscht dazwischen

Von Angela Rosser, Redaktorin am Newsdesk

«Wie dreist kann man eigentlich sein?», fragt man sich, wenn man sich die Berichterstattung des italienischen Senders Rai 1 anschaut. In der Sendung «Porta Porta» wurde Ende April berichtet, dass das Ehepaar Moretti den Betrieb ihres Restaurants «Le Vieux Chalet» am Freitag, 1. Mai wieder aufnehmen wollten.

Dies habe eine Nachbarin der italienischen Reporterin erzählt, sagt sie in der Reportage. Filmaufnahmen zeigen auch das Innere des Restaurants. Alles steht auf Neubeginn. Abgedeckte Böden und gestapelte Weinkisten, die auf ihren Einsatz warten.

Daraus wurde allerdings nichts. Die Staatsanwaltschaft stoppte die Wiedereröffnung einen Tag vorher.

Wir erinnern uns: Mitte April berichtete das Format darüber, dass Jacques Moretti seinen Gerichtstermin sausen liess. Grund dafür sei sein Gesundheitszustand. Jacques Moretti verpasste deshalb bereits mehrere Anhörungen. Bilder des TV-Senders zeigten den Gastronom stattdessen auf dem Dach des besagten Restaurants, wie er Renovierungsarbeiten durchführte.

Eine Einvernahme war demnach aufgrund von Depressionen und starkem psychischen Stress nicht möglich, wie es auch aus den vorgelegten Attesten hervorging. Die Wiederaufnahme eines Gastrolokals hingegen, wie es scheint, schon.