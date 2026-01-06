Das Medieninteresse könnte grösser nicht sein. Am Dienstag informiert der Gemeinderat von Crans-Montana VS über weitere Erkenntnisse. Eine Opferfamilie wollte die Medienkonferenz verhindern – offenbar ohne Erfolg. Blick berichtet live.

Brandschutzexperte fordert regionale Experten, Wallis-Gemeinden laut Zermatter Gemeindepräsidentin oft mit Ressourcenproblemen konfrontiert

War Schaumstoff zertifiziert? Die Gemeinde weiss nicht, ob die verwendeten Schaumstoff-Panels zertifiziert waren. Der Sicherheitsbeauftragte sei der Meinung gewesen, dass die Matten nicht kontrolliert werden müssten. Keine laschen Kontrollen? «Ich stehe nicht mehr zu dieser Aussage» Noch vor ein paar Tagen sagte Gemeindepräsident Nicolas Féraud im Interview mit Blick, dass es in Crans-Montana keine laschen Sicherheitskontrollen gab. Ob er immer noch zu dieser Aussage stehe? «Nein, ich stehe nicht mehr zu dieser Aussage. Ich wusste das zu diesem Zeitpunkt noch nicht.» «Betrachten uns als Opfer dieses Dramas» Eine Journalistin will wissen, warum die Gemeinde Crans-Montana als Nebenklägerin auftritt. «Ob wir Nebenklägerin sind, wird die Justiz entscheiden», sagt Féraud. «Die Gemeinde ist als Geschädigte am meisten betroffen, vor allen anderen.» Gab es genügend Feuerlöscher? «Für die Grösse dieses Lokals reicht ein Feuerlöscher», erklärt Féraud. Ein Brandmelder sei nicht vorgesehen, ergänzt Patrik Clivaz, Gemeinderat für öffentliche Sicherheit. Es gab Aggressionen gegen Journalisten Im Rahmen der Tragödie habe es Vorfälle mit 15 Personen gegeben, die Journalisten angegangen haben. Was dort genau passiert sei, weiss Féraud nicht. «Ich bedauere es aber zutiefst.» Es gab genügend Notausgänge Es seien genügend Notausgänge vorhanden gewesen für die zugelassene Anzahl Kunden, sagt der Gemeindepräsident. Wie sie konkret an diesem Abend gewesen seien, diese Frage müsse die Staatsanwaltschaft in ihren Ermittlungen beantworten. Warum wurden die Kontrollen in den letzte fünf Jahren nicht durchgeführt? «Das wissen wir nicht», sagen die Verantwortlichen. Die Ermittlungen werden eine Antwort darauf finden. Die Zuständigkeit für die Kontrollen liegt beim Ressort Öffentliche Sicherheit. «Es gibt fünf Personen bei der öffentlichen Sicherheit», sagt Nicolas Féraud und ergänzt «Drei Personen machen diese periodischen Kontrollen. Wir wussten nicht, dass diese Kontrollen nicht so durchgeführt wurden, wie sie hätten durchgeführt werden müssen. Das bedauern wir sehr.» Warum hat man nichts unternommen bei den Schaumstoffplatten? «Der Barbetreiber war extrem fahrlässig. Er hat Risiken auf sich genommen, die man nicht verantworten kann», antwortet Féraud auf eine Frage einer Journalistin nach den verwendeten Schaumstoff-Panels. «Die Sicherheitsbeamten waren der Meinung, dass bei den schallisolierenden Schaumstoffmatten in der Bar keine Sicherheitsmängel bestünden», antwortete Féraud. «Wir werden aber alle Restaurants durchgehen, um künftig solche Tragödien zu vermeiden.» «Das bedauern wir zutiefst» Nun wiederholt Féraud, dass im «Le Constellation» zwischen 2020 und 2025 keine Kontrollen durchgeführt wurden. «Das bedauern wir zutiefst.» Allgemein hält Féraud fest: «Im Jahr 2015 beantragte der Eigentümer einen Umbau zur Erstellung einer Veranda. Das Baugesuch wurde öffentlich aufgelegt, und die Baubewilligung wurde von der damaligen Vorgängergemeinde erteilt. Mit Entscheid vom 26. November 2015 wurde festgehalten, dass die vorgesehenen lärmschützenden Massnahmen dem Kanton zur Prüfung vorgelegt worden waren. Als Bauherr ist es zulässig, bestimmte Materialien zu wählen; zugleich trägt er die Verantwortung dafür, dass diese fachgerecht eingebaut werden.» Im Jahr 2019 führte der kommunale Sicherheitsbeauftragte eine Kontrolle vor Ort durch. Zu lärmdämmenden Massnahmen wurden dabei keine Beanstandungen oder Hinweise festgehalten. Ausführungen zum Sicherheitsverantwortlichen Als Nächstes erklärt Féraud, wie die Gemeinde Crans-Montana politisch organisiert ist. Im Jahr 2017 wurde Crans-Montana eine eigenständige Gemeinde. Der Gemeindepräsident führt anschliessend aus, welche Brandschutz-Regeln in der Gemeinde Crans-Montana gelten. Der kantonale Sicherheitsverantwortliche ist verpflichtet, regelmässige Kontrollen durchzuführen, um die Einhaltung der Brandschutzmassnahmen zu überprüfen. Diese Kontrollen betreffen unter anderem die Küche, die Lagerung brennbarer Materialien, die Freihaltung der Notausgänge, die Parksituation von Fahrzeugen, die allgemeine Ordnung und Sauberkeit der Räumlichkeiten sowie insbesondere die Sicherstellung, dass sich auf dem Estrich keine brennbaren Gegenstände befinden. Diese Aufgaben sind Bestandteil des Pflichtenhefts des kommunalen Sicherheitsbeauftragten. Das Gesetz sieht hingegen keine Kontrolle der Qualität der verwendeten Materialien im Rahmen der periodischen Kontrollen vor.

Der Gemeinderat von Crans-Montana VS will am Dienstag um 10 Uhr weitere Erkenntnisse zur Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation» präsentieren. Laut einer Medienmitteilung will die Gemeinde «sachliche Fakten» präsentieren.

Doch das gefällt nicht jedem. Eine der Opferfamilien wollte die von der Gemeinde geplante Medienkonferenz am Dienstag stoppen. «Le Temps» berichtete, dass ihr Anwalt, der SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor (61), ein solches Verbot bei der zuständigen Staatsanwaltschaft beantragt habe.

Brandschutzexperte moniert fehlende Ausbildung bei Verantwortlichen

Die Opferfamilie und ihr Anwalt werfen der Gemeinde demnach mögliche Versäumnisse vor. Es sei nicht tragbar, dass sich die Gemeinde ausserhalb eines Verfahrens verteidigen kann.

Am Dienstagmorgen hatten sich Brandschutzexperte Hugo Cina und die Zermatter Gemeindepräsidentin Romy Biner (56) gegenüber SRF zu den Bestimmungen für Brandschutz im Kanton Wallis geäussert. Der Tenor: Nicht überall sind die für den Brandschutz zuständigen Personen gut genug ausgebildet.

«Wenn ich da die Gemeinderessourcen anschaue, und da spreche ich sicher auch für andere Gemeinden, ist es oftmals ein Ressourcenproblem», sagte Binder in der Sendung «Heute Morgen». Im Wallis sind die Gemeinden für die Kontrollen der Brandschutzvorgaben zuständig. Cina forderte, dass sich die Gemeinden zusammentun und regional einen gut ausgebildeten Brandschutzexperten ernennen.