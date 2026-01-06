Ein Deckenbrand, ausgelöst durch Pyrotechnik: Die Netflix-Serie «The Endless Night» schildert die Katastrophe von 2013 im brasilianischen Nachtclub Kiss und zeigt schockierende Parallelen zur Silvestertragödie in Crans-Montana mit 40 Todesopfern.

Darum gehts 2013 starben 242 Menschen beim Brand im brasilianischen Nachtclub Kiss

Netflix-Serie «The Endless Night» zeigt erschreckende Parallelen zu Crans-Montana

40 junge Menschen starben in der Walliser Bar Le Constellation 2025

2013 kamen im brasilianischen Nachtclub Kiss 242 – meist junge – Menschen ums Leben. Ein durch Pyrotechnik ausgelöster Deckenbrand gilt als Ursache. Hinzukommen zu enge Fluchtwege und eine Massenpanik. Die brasilianische Netflix-Serie The Endless Night aus dem Jahre 2023 thematisiert jene Tragödie und weist dabei erschreckende Parallelen zu dem furchtbaren Ereignis in Crans-Montana in der Silvesternacht auf, in der 40 – erneut hauptsächlich junge – Personen ihr Leben verloren.

In dem Trailer ist zu sehen, wie die Partymenge erst ausgelassen tanzt und in der nächsten Einstellung die Funken einer grossen Wunderkerze plötzlich die mit Schaumstoff schallisolierte Decke in Brand setzt. Die Bilder der brennenden Decke erinnern dabei an genau jene, die vergangene Woche in der Walliser Bar «Le Constellation» entstanden.

Die grosse Frage der Schuld

In der fünfteiligen Serie wird nicht nur gezeigt, wie die Menschen aus dem Gebäude fliehen wollen, sondern auch, wie sich die Eltern teils noch in derselben Nacht auf die Suche nach ihrem Nachwuchs machen und sich mit der Ungewissheit quälen müssen, was mit ihren Liebsten geschehen ist. Ist die Frage nach dem Verbleib der Kinder, Brüder und Schwestern geklärt, so beginnt in der Serie der Kampf um die Gerechtigkeit, um die Klärung der Schuldfrage.

Wer ist dafür verantwortlich, dass die Notausgänge offenbar nicht genügend Kapazitäten boten? Wer hat die entsprechenden Räume abgenommen? Die Serie zeigt zudem auf, welche fatalen Auswirkungen vermeintlich kleine Versäumnisse oder Unachtsamkeiten haben können und wie es durch eine Kombination mehrerer solcher zu einer tödlichen Tragödie kommen kann.