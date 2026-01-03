In der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana kam es an Silvester zu einem verheerenden Brand mit 40 Toten und 119 Verletzten. Das Feuer wurde von Chamapgner-Wunderkerzen ausgelöst. Blick berichtet im Ticker über die neusten Erkenntnisse.

Darum gehts Grossbrand in Crans-Montana während der Silvesterfeier.

Vor allem junge Leute – teils Teenager – feierten in dem Lokal.

Fotos zeigen mögliche Verschmälerung der Treppe beim Umbau Beim Brand wurde die enge Treppe vom Untergeschoss ins Erdgeschoss für viele Opfer zum Verhängnis. Hier kam es zu einem grossen Gedränge, als die Leute aus dem brennenden Raum fliehen wollten. Fotos von der Facebook-Seite des Betreibers zeigen nun, dass genau diese Treppe wohl beim Umbau 2015 verschmälert wurde. Der Betreiber hatte die Bar «Le Constellation» nach eigenen Angaben selbst renoviert und dokumentierte die Bauarbeiten. Die Fotos zeigen unter anderem auch, wie die Schaumstoffverkleidung an der Decke montiert wurde, wie wir in einem früheren Eintrag berichteten. Auch Schweizer Brandopfer kommen in ausländische Spitäler Zu den 50 schwer verletzten Brandopfern von Crans-Montana VS, welche bis Sonntag in spezialisierte ausländische Spitäler gebracht werden sollen, werden auch Schweizerinnen und Schweizer gehören. Das hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz Babs am Freitagabend bekanntgegeben. Es schreibt in einer Mitteilung, in einer ersten Phase habe für alle 119 Verletzten der Brandkatastrophe eine Erstversorgung in Schweizer Spitälern sichergestellt werden können. Für eine langfristige Behandlung von schwerverletzten Brandopfern reichten aber die Kapazitäten der Schweizer Spitäler nicht aus. Die Zahl von Patienten mit schweren Verbrennungen nach dem Brand in der Silvesternacht sei gross. Die langfristige Behandlung dieser Menschen werde voraussichtlich Monate in Anspruch nehmen, so das Babs. Die Nationale Alarmzentrale und Ereignisbewältigung NEOC des Babs koordiniert laut Mitteilung die medizinischen Evakuationen. Die behandelnden Spitäler melden die Patienten, welche verlegt werden sollen. Die Zuteilung der Patienten auf die zur Verfügung stehenden Behandlungsplätze erfolgt nach medizinischen Kriterien.



Die Verlegung müsse in den nächsten 48 Stunden erfolgen, in denen die Patienten noch so stabil seien, dass wie verlegt werden könnten. Neues Bild zeigt Moment mit Helm-Frau Langsam fügen sich die Puzzlestücke zusammen, die zeigen, wie der Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana ausgebrochen ist. Bereits gestern zirkulierten Fotos und Videos, die zeigten, dass Champagner-Wunderkerzen die Decken-Dämmung in Brand setzten. Ein Augenzeuge sagte zu Blick, dass er sah, wie eine Frau auf den Schultern einer anderen sass – wohl eine Kellnerin. In der Nacht tauchte dann das zugehörige Bild auf: Es zeigt eine Person in Guy-Fawkes-Maske. Auf den Schultern sass eine Frau mit schwarzem Helm, die Champagnerflaschen mit den Pyros in der Hand hielt. Nun zeigt ein neues Bild die gesamte Szene: Die Helm-Frau kommt um 01:26 Uhr mit ihrer Feuerwerks-Flasche gefährlich nahe an die Decke. Diese hat schon Flammen gefangen (siehe oben). Der Zeitpunkt ist darum genau bekannt, weil auf demselben Foto am unteren Bildrand ein iPhone zu sehen ist, auf dem die Uhr – zwar etwas verschwommen – 01:26 Uhr anzeigt. Um 01:30 Uhr ging dann der Alarm bei der Feuerwehr ein. Bild zeigt, wie die Schaumstoff-Isolation an Decke angebracht wird In den sozialen Medien kursiert ein Foto – augenscheinlich aus dem Innern der Bar. Auf dem Bild ist zu sehen, wie Schaumstoffpaneele an der Decke montiert werden. Es sind jene Platten, welche auch auf den Videos von der Katastrophennacht zu sehen sind. Das Bild wurde vom Betreiber der Bar im Jahr 2015 auf Facebook gepostet. Der Betreiber renovierte die Bar nach der Übernahme selber, wie mehrere Fotos zeigen. Emotionale Momente in Schweizer Hockey-Stadien Die Tragödie in Crans-Montana bewegt die ganze Schweiz. Vor den Freitagsspielen in der National League wird in den Hockey-Stadien den Opfern gedacht. Die Gedenkminuten gehen unter die Haut. Mehr dazu erfährst du hier. 1:10 Gänsehaut im Eishockey: Schweigeminuten für die Opfer von Crans-Montana «Das ist für mich hier die grösste Tragödie» «Es ist nicht einfach, ich bin emotional ergriffen. Aber das Wichtigste sind die Familien, die Kinder und Angehörige verloren haben. Diese leiden», sagt Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud (50) über die Brandkatastrophe im Gespräch mit Blick-Reporter Sandro Zulian. Die Untersuchungen laufen auf Hochtouren. «Eine Hypothese scheint jetzt in eine Richtung zu gehen: Das wäre eine kleine Kerze auf einer Flasche Champagner, welche den Brand an der Decke ausgelöst zu haben scheint», sagt Pilloud. 1:44 Generalstaatsanwältin Pilloud: «Das ist dramatisch für das ganze Wallis» Aktuell fokussiere man sich vor allem auf die Identifikation der Opfer und ihrer Verletzungen. «Das ist jetzt ein grosser Teil von den Untersuchungen. Der Rest der Untersuchungen bezieht sich auf alle Videos, auf denen man die Ursache des Brandes sieht». Zudem seien viele Personen befragt worden, darunter auch die Betreiber des Lokals. Es gehe dabei auch um Fragen zum Brandschutz. «Wir untersuchen ob alle Bewilligungen da gewesen sind, ob zu viele Personen oder zu wenig da gewesen sind – all solche Fragen. Doch es braucht ein bisschen Zeit, um Antworten zu finden», erklärt die Generalstaatsanwältin. Das Wichtigste in den nächsten Tagen: die Identifikation der Opfer. «Das ist ganz wichtig, dass wir alle Körper den Familien zurückbringen und alles Weitere in der Tragödie mitteilen können», so Pilloud. «Das ist für mich hier die grösste Tragödie. Für das ganze Wallis ist das dramatisch», sagt die Generalstaatsanwältin zum Ende des Gesprächs. Wirt des Le Constellation äussert sich nach Brandkatastrophe Jacques (49) und Jessica Moretti (40) von der französischen Mittelmeer-Insel Korsika haben das Lokal «Le Constellation» in Crans-Montana 2015 übernommen. Gegenüber «​​20 Minuten​​» hat sich Jacques Moretti am Freitag geäussert: «Wir können weder schlafen noch essen, es geht uns allen sehr schlecht.» ​​​​​​«Wir werden alles tun, um mitzuhelfen»​​​​​​ Sie würden mit den Behörden kooperieren, erklärt der Wirt gegenüber «20 Minuten». «Wir werden alles tun, um mitzuhelfen, die Ursachen zu klären. Wir tun alles in unserer Macht Stehende. Auch unsere Anwälte sind involviert.» Es gilt die Unschuldsvermutung. Von der Walliser Staatsanwaltschaft wurde eine Strafuntersuchung eingeleitet. Wie die Walliser Behörden bei einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag bekannt gaben, wurden die Betreiber des Lokals bereits befragt. Noch sei offen, ob gewisse Personen strafrechtlich verfolgt würden. Es sei aber möglich, dass eine Untersuchung wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet werde. «Le Nouvelliste» berichtet, dass Jacques Moretti das Lokal selbst renoviert habe. «Ich habe fast alles selbst gemacht», wird der Franzose zitiert.

«Ich hoffe nicht, dass ich so etwas nochmal erleben muss» 1:25 Walliser Rettungschef: «Ich hoffe, ich muss so etwas nicht noch einmal erleben» «Es ist ein Grossereignis. Es ist ein Drama. Es ist eine Katastrophe – und das sicher in der allerersten Priorität für die Opfer und auch für die Familien. Auch für die Einsatzkräfte ist es etwas, das zu schaffen macht», sagt Fredy-Michel Roten (41), Direktor der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (KRWO) im Gespräch mit Blick-Reporter Sandro Zulian. Es sei besonders die enge Zusammenarbeit mit den Kantonen, die in einer solchen Situation unterstütze, erklärt Roten: «Es ist eine grosse logistische Arbeit. Doch wir haben viel Solidarität durch die andere Kantone, die die Mittel zur Verfügung gestellt haben.» Die Tragödie nimmt in seiner eigenen Karriere eine Sonderstellung ein. «Ich glaube und hoffe nicht, dass ich so etwas nochmal erleben muss. Die Anzahl Patienten, das unterscheidet sich gegenüber anderen Sachen, die wir leider erleben müssen», sagt Roten. Und wie wird sich die Situation für die Kantonale Walliser Rettungsorganisation weiterentwickeln? «Wir haben eine offizielle Mission: Wir müssen grundsätzlich das Ganzrettungswesen im Wallis koordinieren und sicherstellen.» Gerade in der Hochsaison müsse deshalb auch das Tagesgeschäft im Blick behalten werden. Die Massnahmen, die mit dem Einsatz in der Silvesternacht in Verbindung stehen, würden in der Zukunft langsam abnehmen. «Unser Dispositiv werden wir jedoch immer zur Verfügung stellen, falls es irgendwelche Transfers gibt. Und natürlich auch mit der Erarbeitung von dem ganzen Einsatz», erklärt Roten weiter. Leere Tische und gedrückte Stimmung auf der Piste in Crans Montana 1:32 Crans-Montana ohne Après-Ski: «Die Leute gehen von der Piste direkt nach Hause» Blick-Reporter Sebastian Babic hat sich am Freitagnachmittag die Lage bei der Gondelstation in Crans Montana angeschaut. In den Lokalen herrscht eine gedrückte Stimmung – ein Grossteil der Tische ist leer. Auch unter den Skifahrern ist die Stimmung getrübt. Touristen, die für einen Kurztrip angereist sind, wollen zwar dennoch auf die Piste. Doch viele berichten, dass die Situation dennoch mitschwinge. Sie Stimmung sei anders – weniger ausgelassen und weniger glücklich, heisst es immer wieder. Einige der Skifahrer sind jedoch direkt von der Piste auch wieder nach Hause gegangen.

Unispital Lausanne: Alle Opfer sind jung und schwer verletzt Bei den 22 schwer verletzten Patienten, die am Unispital Lausanne (Chuv) hospitalisiert sind, handelt es sich ausschliesslich um junge Opfer, teilte das Spital bei einer Medienkonferenz am Freitag mit. Die Überlebenschancen der Opfer seien zum jetzigen Zeitpunkt unklar, hiess es vom Unispital Lausanne weiter. Die Verletzten erlitten Brandverletzungen, die jeweils zwischen 15 und 60 Prozent der Körperoberfläche betreffen. Neben Verbrennungen hätten viele Opfer auch Rauchvergiftungen erlitten. Teils hätten sich die Opfer selbst kenntlich machen können, andere seien über Dokumente und durch die Polizei identifiziert worden, hiess es weiter in der Medienkonferenz. Weitere Einträge laden

Bei einer Explosion in einer Bar im Skiort Crans-Montana VS sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Dies bestätigte die Kantonspolizei Wallis gegenüber Blick. Mehrere weitere Personen wurden verletzt, wie ein Mediensprecher am frühen Donnerstagmorgen mitteilte.

Laut dem lokalen Radiosender Rhône FM könnte der Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen die Ursache der Tragödie gewesen sein. Mehrere Personen sollen dies gegenüber dem Sender bestätigt haben. Die Zahl der Opfer wird als sehr hoch eingeschätzt; Rhône FM berichtet von möglicherweise mehreren Dutzend Todesfällen, während eine anonyme Quelle von etwa 40 Opfern spricht.

Der Vorfall ereignete sich in der Bar Le Constellation, wo die Gäste den Beginn des neuen Jahres feierten. Laut Polizei kam es dort zu einer Explosion unbekannter Ursache, in deren Folge ein Feuer ausbrach. Der Brand sei gegen 1.30 Uhr gemeldet worden, sagte Mediensprecher Gaëtan Lathion. Am frühen Morgen sei er bereits unter Kontrolle gewesen.

Flugverbot über Crans-Montana verhängt

Der Einsatz dauere derzeit noch an, gab die Kapo Wallis in einer Medienmitteilung bekannt. Das Gebiet sei vollständig gesperrt. Zudem wurde ein Überflugverbot über Crans-Montana verhängt.

0:15 Augenzeuge filmt: Video zeigt Inferno in der «Le Constellation»-Bar

Zur Anzahl der Toten, Verletzten und Schwerverletzten konnten die Behörden zunächst keine Angaben machen. Die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks laufen.

Explosion offensichtlich im Untergeschoss

Zum Zeitpunkt der Explosion hielten sich mehr als 100 Menschen in dem Lokal auf, wie der Polizeisprecher berichtete. Gemäss RTS ereignete sich die Explosion im Untergeschoss der Bar. Diese bietet Platz für 400 Personen.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sowie mehrere Helikopter sind am Unglücksort im Einsatz. Für Angehörige wurde eine Notrufnummer eingerichtet.

Ein Blick-Reporter, der sich gerade auf dem Weg zum Unglücksort befindet, berichtet, er sei von mehreren Ambulanzen überholt worden, die Richtung Crans-Montana unterwegs waren – auch aus anderen Kantonen.

Möglicherweise Pyrotechnik als Ursache

Wie auf Flight-Radar zu erkennen ist, ist ein Rega-Helikopter am Unglücksort gelandet.

In sozialen Medien wird von einer Explosion während eines Konzerts berichtet. Unbestätigten Hinweisen zufolge könnte Pyrotechnik eine Rolle gespielt haben. Die Polizei bestätigte diese Angaben bislang nicht.

