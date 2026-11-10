Immer mehr Gemeinden kämpfen mit zu hohen Kosten für die Sanierung maroder Infrastruktur. Die Blick-Community vermutet Versäumnisse bei der Finanzplanung und fordert mehr Weitsicht.

Darum gehts Viele Gemeinden können Millioneninvestitionen für Schwimmbäder und Eishallen kaum stemmen.

Mehrheit der Leser übt Kritik und vermutet Misswirtschaft.

Gefordert werden günstigere Lösungen und Alternativen wie die Kooperation mit anderen Gemeinden.

Eva Kunz Senior Community Editorin

In die Jahre gekommene Infrastruktur zu erneuern wird für immer mehr Gemeinden zur Herausforderung. Wie prekär das werden kann, zeigt etwa das Beispiel der Gemeinde Goms im Wallis: Die Sanierung des Waldschwimmbads in Reckingen würde 2,8 Millionen Franken kosten. Für die Gemeinde mit rund 1150 Einwohnern ist diese Investition kaum zu stemmen. «Das ist zu viel für die Gemeindekasse!», sagt Gemeindepräsident Gerhard Kiechler (62, neo) gegenüber Blick. Die Gemeinde hat 1,5 Millionen Franken zugesichert.

Viele Gemeinden kämpfen

Die Herausforderung betrifft nicht nur Goms. «Viele Hallenbäder und Eishallen stammen aus den 1970er-Jahren und müssen nun fast gleichzeitig saniert werden», sagt Lukas Rühli von Avenir Suisse. Wie schwierig die Finanzierung solcher Vorhaben sein kann, zeigen weitere Beispiele aus der Schweiz: In Saas-Grund VS blieb eine geplante neue Eishalle aus finanziellen Gründen im Rohbau stecken. In Sumiswald BE musste das Hallenbad wegen der hohen Sanierungskosten schliessen. Und in Weggis LU konnte die Erneuerung des Hallenbads erst nach einer deutlichen Reduktion der Projektkosten wieder aufgenommen werden.

In vielen Fällen ruhen die letzten Hoffnungen deshalb auf privaten Geldgebern, die einen Teil der hohen Sanierungskosten übernehmen sollen. Auch in Goms setzt die Gemeinde nun auf private Unterstützung und hofft, mit einem Spendenaufruf die fehlenden Millionen für die Sanierung zusammenzubringen. Die Spendenaktion brachte bisher 243'000 Franken ein. Ob Goms die Summe letztlich auf die ihr fehlenden 1,3 Millionen bringen wird, bleibt offen.

Viel Unverständnis bei der Leserschaft

Auch in der Community sorgt das Thema für Diskussionen. Viele Kommentierende zeigen sich erstaunt darüber, wie schwierig und kostspielig die Sanierung veralteter Infrastruktur offenbar geworden ist. Kritik dominiert – vor allem punkto Finanzplanung.

«Unverständlich so was», kommentiert etwa Peter Joss. «Wie sieht es denn mit jährlichen Rückstellungen für Reparaturen und Sanierungen aus?» Er geht davon aus, dass sich nach so vielen Jahren «eigentlich eine beträchtliche Summe» in der Gemeindekasse angesammelt haben müsste.

Viel Kritik an Finanzpolitik

In dieselbe Richtung argumentiert Alfred E. Neumann: «Es war ja von Anfang an klar, dass es früher oder später eine Renovation braucht.» Auch Melanie Meyer kritisiert den aus ihrer Sicht vernachlässigten Unterhalt: «Hätte man jedes Jahr sanft renoviert und unterhalten, hätten sie ein schönes Waldbad. Aber immer nur garnieren geht nicht und dann jammern, wenns ins Geld geht.»

Othmar Derwey stellt ebenfalls die bisherige Finanzpolitik infrage: «Kann es sein, dass die Verantwortlichen jahrelang in die falsche Richtung investiert haben? Und jetzt sind die Herren mit ihrem Latein am Ende und hoffen auf Spenden der Bevölkerung, tolle Aussichten ...»

Kostenreduktion unabdingbar

Für Oski Dillinger scheint Misswirtschaft eine Tatsache zu sein. «Viele Gemeinden leben über ihren Verhältnissen», vermutet er. Insbesondere die Verwaltungen hätten wohl «lange auf grossem Fuss» gelebt. «So geht es nicht mehr weiter. Die laufenden Kosten für Unnötiges müssen dringend reduziert werden.»

Peter Haussener vermisst ebenfalls eine vorausschauende Finanzplanung: «Ja, Infrastrukturen kosten Geld. Die passenden Rückstellungen und Finanzpläne wurden wohl nicht gemacht.» Gleichzeitig kritisiert er Ausgaben in anderen Bereichen, etwa für Unterbringung, Betreuung und Integrationsmassnahmen. Er befürchtet, dass dadurch andernorts wichtige Investitionen in die Infrastruktur auf der Strecke bleiben könnten.

Peter Münger bläst ins gleiche Horn und warnt vor den langfristigen finanziellen Folgen einer ausufernden Investitionspolitik. «Bald jede Gemeinde hat eine Mehrzweckanlage, ein Bad, eine Eishalle, einen Velofunpark, eine Turnhalle und, und, und – ein Fass ohne Boden.» Gemeinden müssten wieder stärker darauf achten, was sie sich langfristig leisten können.

Hoffnung auf Sanierung

Trotz der vielen Kritik sehen einige Leserinnen und Leser dennoch Hoffnung auf eine Lösung. Manche sehen sie in einer Kostenreduktion bei den Erneuerungsarbeiten. «Die Sanierung könnte sicher mit wesentlich weniger Kosten durchgeführt werden!», ist Urs Saladin überzeugt. René Widmer spricht sich dafür aus, die Kosten auf jene abzuwälzen, die das Schwimmbad nutzen: «Wer ein solches Schwimmbad will, soll dafür bezahlen. Logisch müssen das die Bürger und Gäste zahlen. Wenn diese Leute nicht zahlen wollen, dann halt kein Bad mehr. Ich muss meinen Luxus auch selber finanzieren, ohne zu jammern.»

Matthias Frey stellt indes den grundsätzlichen Bedarf infrage: «Braucht eine Gemeinde von 1100 Menschen ein Waldbad?» Statt einer eigenen Anlage wäre aus seiner Sicht möglicherweise ein gemeinsames Bad mit den Nachbargemeinden sinnvoller. Für viele Objekte stelle sich für ihn auch die Frage, ob diese noch zeitgemäss seien. «Es muss nicht alles um jeden Preis erhalten werden, nur weil es mal notwendig war.»