Der Sustenpass ist ein beliebtes Ziel für Autotouristen. Den Bewohnern von Wassen UR reicht es. Um dem Sportwagen-Lärm entgegenzuwirken, sammeln sie Unterschriften für Tempo 30. In unserer Community ist das für viele der falsche Ansatz. Die Meinungen gehen auseinander.

Darum gehts Am 27. November berät Wassen UR über Tempo 30

Anwohner sammelten 100 Unterschriften gegen Sportwagenlärm

Die Community ist gespalten: Viele sind gegen Raser, andere gegen Tempo 30

Alessandro Kälin Redaktor Community

Die Anwohner in Wassen UR haben genug davon, dass ihre Gemeindestrassen zur Rennstrecke werden. Der Sustenpass ist mit seinen engen Kurven und schönen Landschaften sehr beliebt bei geschwindigkeitsliebenden Autotouristen. Viele Dorfbewohner schildern, dass der Sportwagen-Lärm in der Passsaison mittlerweile unerträglich geworden ist. Manche bangen zudem um ihre Sicherheit, da es sogar innerorts zu gefährlichen Überholmanövern komme.

Einige der Anwohner wollen sich nun zur Wehr setzen. In kurzer Zeit konnten sie rund 100 Unterschriften sammeln, mit dem Ziel, Tempo 30 in Wassen einzuführen. Der Antrag wird am 27. November an der Gemeindeversammlung diskutiert. In unserer Community sorgt die angespannte Situation am Bergpass für Gesprächsstoff. Auch wenn viele Sympathie zeigen, stehen nicht alle geschlossen hinter den Dorfbewohnern.

Die Community rechnet mit Rasern ab

In den Kommentaren äussern viele Leserinnen und Leser ebenfalls ihren Unmut gegenüber lärmenden Sportwagenfahrern. Roland Imos ist einer von ihnen: «Manche dieser Raser kennen anscheinend nur einen Gang und sind somit entsprechend laut. Genau ihretwegen werden die Pässe gesperrt.» Roland Eichler schliesst sich an: «Ich verstehe die Menschen, die dort wohnen, sehr gut. Der Pass ist keine Rennstrecke für Möchtegern-Motorsportler!»

Pasquale Paganessi ist an seinem Wohnort ähnlich betroffen: «Auch bei uns würden wir gern die Fenster öffnen, ohne akustisch an einem Formel-1-Rennen teilzunehmen. Aber offenbar gehören Lärm und Lebensgefahr mittlerweile zum lokalen Freizeitangebot.» Nikola Stajkovic beanstandet: «Verantwortungsbewussten Autotourismus gibt es in den Alpen schon lange nicht mehr.»

Christoph Brand kommentiert: «Es gibt Momente, in denen ich mir wünsche, dass an jeder Kurve ein Polizist steht, um diese Raser und Selbstdarsteller aus dem Verkehr zu ziehen.» Auch Peter Gloor fordert Massnahmen: «An allen Bergpässen ist es das Gleiche. Die Kantone müssten etwas unternehmen, statt sich nur zu ärgern!»

Eine andere Lesergruppe hält gegen Tempo 30

Andere haben nur wenig Mitleid mit den Bewohnern von Wassen. Thomas Hofmänner findet ihre Forderung übertrieben: «Auch am Flughafen, in der Stadt oder an einer Hauptstrasse hat man Lärm. Manche suchen sich wirklich die Probleme.» Walter Stoffel stimmt zu: «Ich habe langsam genug von solchem Gejammer. Auch ich hätte gern Ruhe und keine Autos vor dem Haus, aber die Strassen müssen ja irgendwo durchführen.»

Thomas Kammer rügt: «Touristen vertreiben, und wenn dann niemand mehr kommt, wird gejammert, weil keine Einnahmen mehr da sind. Genau mein Humor.» Galzer Bert äussert ebenso Kritik: «Etwas Toleranz wäre angebracht. Aber die gibt es dank moderner Verkehrserziehung immer weniger. Verbote und Radarwahnsinn ohne Ende. Nichts wird dadurch besser.»

Thomas Killer ist felsenfest überzeugt, Tempo 30 ist nicht die Lösung: «Das ist eine Kollektivstrafe für alle, die sich normal verhalten. Nehmt die fehlbaren Auto-Poser gezielt heraus und bestraft sie entsprechend.» Auch Barbara Müller ist gegen den Vorschlag: «Ein strengeres Tempolimit bringt gar nichts. Diese Fahrer können auch bei Tempo 30 noch röhren.»