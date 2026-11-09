Dem Waldschwimmbad in Reckingen VS fehlt Geld: 2,8 Millionen Franken kostet die Sanierung. Für die Gemeinde Goms ist das zu viel. Die Infrastruktur zu unterhalten und zu erneuern, wird für viele Bergdörfer zum Problem – nicht nur im Wallis.

«Das ist zu viel für die Gemeindekasse!»

«Das ist zu viel für die Gemeindekasse!»

Darum gehts Das Waldschwimmbad Reckingen ist seit 2024 zu, die Sanierung kostet insgesamt 2,8 Mio. Franken

Die Gemeinde Goms kann 1,5 Mio. Franken zahlen, Private sollen noch weitere 1,3 Mio. sammeln

Viele Berggemeinden kämpfen laut Verbänden mit höheren Bau-, Sicherheits- und Betriebskosten

Das Wetter passt zur Stimmung im Waldschwimmbad Reckingen VS: Es schüttet aus Kübeln, die Stimmung ist gedrückt. Von Badespass keine Spur, stattdessen Tristesse und Verfall.

Seit 2024 wird hier nicht mehr gebadet. Die Anlage ist dringend sanierungsbedürftig. Doch es gibt ein Problem: Der Gemeinde Goms fehlt das Geld dafür. Kostenpunkt: 2,8 Millionen Franken. Gemeindepräsident Gerhard Kiechler (62, neo) sagt zu Blick: «Das ist zu viel für die Gemeindekasse!»

Viele Gemeinden haben gleiche Probleme

Kleine, abgelegene Gemeinden haben zunehmend Mühe, ihre Infrastruktur zu finanzieren. Eliane Ruffiner vom Walliser Gemeindeverband sagt: «Baukosten, Sicherheitsauflagen und Betriebsaufwand sind markant gestiegen. Wir sehen hier eine Entwicklung, die sich in den nächsten Jahren verschlimmern dürfte und für kleinere Gemeinden herausfordernd wird.»

Das Problem besteht in der ganzen Schweiz: «Viele Hallenbäder und Eishallen stammen aus den 1970er-Jahren und müssen nun fast gleichzeitig saniert werden», erklärt Lukas Rühli vom Thinktank Avenir Suisse gegenüber Blick.

Viele dieser Bauten erreichen nun ein Alter, in dem sie erneuert werden müssen. Gleichzeitig sind Baukosten gestiegen und die gesetzlichen Anforderungen an Energieeffizienz, Sicherheit und Barrierefreiheit höher als damals. Viele Gemeinden stehen deshalb vor einer gewaltigen Erneuerungswelle, die sie teils kaum stemmen können.

Rühli sagt: «Natürlich kann es in Gemeinden mit Bevölkerungsschwund vorkommen, dass bisher getragene Freizeit- und Tourismusinfrastruktur nicht mehr weiter tragbar ist.»

Bauruine wegen hoher Kosten

Eine millionenteure Ruine steht beispielsweise in Saas-Grund VS. Der Gemeinde fehlte das Geld für eine neue Eishalle, die alte war in die Jahre gekommen. Der Eishockeyklub versuchte, einzuspringen, sammelte Geld und scheiterte krachend.

Als die Gemeinde dann wenigstens die Unterhaltskosten übernehmen sollte, um die Fertigstellung der Halle zu ermöglichen, sagte die Bevölkerung Nein! Die Folge: eine Eishalle im Rohbau, bei der niemand weiss, wie es weitergeht. Klar ist: Millionen Franken wurden verschwendet.

Gemeinden am Limit

An anderen Orten hatten die Gemeinden ebenfalls nicht das Geld, um wichtige Infrastruktur am Leben zu erhalten.

Neben Bergbahnen, Eishallen und Bädern gibt es weitere Problemfelder: Auch der Erhalt von überdimensionierten Kultur- und Kongresszentren, von Schulen und Trinkwasserinfrastruktur bringt manche Gemeinde ans Limit.

Die Betriebskosten als Knackpunkt

Die Gemeinde Goms mit ihren 1150 Einwohnern kann sich «nur» 1,5 Millionen Franken für die Schwimmbad-Sanierung leisten. Hinzu kommt: «Dass es nicht bei den Investitionskosten bleibt», sagt Kiechler. Er meint die künftigen Betriebskosten.

Die Kosten aus Investition und Betrieb bedeuten für die Gemeinde jedes Jahr eine finanzielle Belastung von 100'000 bis 200'000 Franken. «Wir können dieses Risiko nicht eingehen», so der Gemeindepräsident. «Die Last der Betriebskosten wäre zu gross.» Schliesslich sei das Schwimmbad nicht die einzige notwendige Investition.

Kichler nennt ein Beispiel: Die Unwetter im Jahr 2024 haben in der Gemeinde grosse Schäden angerichtet. «In drei Monaten mussten wir 8 Millionen Franken investieren, an denen es keinen Weg vorbei gab», sagt er.

Vor diesem Hintergrund wäre es verantwortungslos, einfach das Bad zu sanieren, meint Kiechler. «Auch wenn die Urversammlung die nötigen Mittel vermutlich sogar bewilligen würde.» Die Zurückhaltung im Goms ist nicht zufällig: «Wir wollen kein Debakel wie in Saas-Grund», sagt Kiechler mit Blick auf die dortige Eishalle.

Letzte Hoffnung: Private

Freizeitinfrastruktur sei jedoch oft touristisch relevant, erklärt Lukas Rühli von Avenir Suisse. «Zum Beispiel profitieren Hotels und Restaurants davon, wenn ein Dorf gute Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung bietet.» Deshalb sollten auch jene mitzahlen, die davon profitieren: Hotellerie, Bergbahnen und Gäste, etwa über die Kurtaxe.

Die letzte Hoffnung im Goms sind aktuell Privatpersonen – wie Pim Beyen (59). Er betreibt direkt neben dem Schwimmbad einen Campingplatz. Mit einer Spendensammlung will er die fehlenden 1,3 Millionen Franken auftreiben. Bislang sind 243'000 Franken zusammengekommen. «Das ist viel Geld, aber nicht genug», sagt Beyen und fügt an: «Es zeigt, dass die Menschen hier in der Region hinter dem Schwimmbad stehen.»

Fakt ist: «Kommt das Geld nicht zusammen, wird die Übung abgebrochen», sagt Gemeindepräsident Kiechler. Ihn würde das wurmen. «Auch wir kämpfen mit der Abwanderung», sagt Kiechler. Angebote für Kinder und Familien müsse man deshalb stärken – nicht stilllegen.