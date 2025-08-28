Nach dem tödlichen Unfall eines Teenagers in Lausanne spricht sein Onkel über die tiefe Trauer der Familie. Justin B. hofft auf eine gründliche Untersuchung durch die Behörden.

«Es ist nichts Natürliches, um ein 17-jähriges Kind zu trauern»

1/5 Marvin M. starb am Wochenende in Lausanne. Foto: zVg

Darum gehts Tod eines 17-Jährigen in Lausanne löst Proteste und Trauer aus

Familie appelliert trotz Spannungen an friedlichen Umgang mit Situation

Der Tod von Marvin M.* (†17) erschütterte Lausanne. Der 17-Jährige kam am vergangenen Sonntag nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ums Leben. Zuvor war er mit einem gestohlenen Roller geflüchtet.

Der Todesfall löste im Lausanner Quartier Prélaz grosse Proteste aus. Zwei Nächte in Folge kam es zu Krawallen – die Emotionen kochten hoch. Im Gespräch mit RTS hat sich nun Marvins Onkel zum Verlust seines Neffen geäussert. «Wir sind immer noch von tiefer Traurigkeit erfüllt», sagt Justin B.* «Es ist nicht natürlich, um ein 17-jähriges Kind zu trauern. Ich muss sagen, dass ich mich noch immer an seine Geburt erinnere, als wäre es gestern gewesen. Es ist wirklich unglaublich. Das ist nichts, worauf man sich vorbereiten kann.»

In den Nächten nach dem Unfall kam es zu heftigen Ausschreitungen. Container brannten, Bushäuschen wurden zerstört. Trotz des Schmerzes und der grossen Spannungen zwischen Polizei und Teilen der Bevölkerung appelliert B. an die Vernunft: «Es muss friedlich bleiben. Wir, als Familie, wollen konstruktiv sein.»

«Viele stehen unter Schock»

Die grosse Betroffenheit um den Tod seines Neffen haben den Onkel tief bewegt. «Ich sehe sie bei seinen Eltern, aber auch bei den Jugendlichen, die ihn kannten, seinen Freunden, seiner Freundin … Wir wissen von vielen Menschen, die völlig traumatisiert sind und unter Schock stehen.»

Dennoch zeigt sich der Onkel auch besorgt über das Timing des Vorfalls – insbesondere im Hinblick auf die vor kurzem bekannt gewordenen Whatsapp-Gruppen mit rassistischen Inhalten innerhalb der Lausanner Polizei.

«Es ist wie Öl ins Feuer giessen», so B. «Es gibt ein echtes Problem in Lausanne, wie die Behörden festgestellt haben. Ein Teil der Polizei ist von Rassismus durchdrungen.» Der Lausanner begrüsst die Pläne des Polizeichefs, das Vertrauen wiederherzustellen.

«Momentan kann ich der Polizei nichts vorwerfen»

Die Familie möchte Antworten darüber, wie es zu dem Todesfall kommen konnte. «Ich bin froh, dass es eine Untersuchung gibt, die darauf abzielt, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Hat die Polizei angemessen reagiert? Waren die Beamten, die mit Blaulicht eingriffen, dazu befugt? Hatten sie die Kompetenz, meinen Neffen zu verfolgen?»

Trotz der offenen Fragen bleibt der Onkel besonnen: «Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich der Polizei keinen Vorwurf machen. Man muss die Justiz ihre Arbeit machen lassen.»

* Namen bekannt