Am Sonntag kurz vor 4 Uhr morgens verlor ein Jugendlicher in Lausanne die Kontrolle über seinen Töff und prallte heftig gegen eine Mauer. Trotz sofortiger Hilfe durch eine Streife und Herzmassage erlag der 17-Jährige seinen Verletzungen.

Am Sonntag gegen 03.45 Uhr sah eine Streife der Stadtpolizei Lausanne ein Töff auf der Avenue Frédéric Recordon fahren. Als der Fahrer des Rollers das Polizeifahrzeug sah, floh er mit hoher Geschwindigkeit. Als er die Avenue William-de-Charrière-de-Sévery erreichte, verlor er in einer Einbahnstrasse die Kontrolle über sein Zweirad und prallte gegen die Wand einer Garage.

Die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten kümmerten sich um das Opfer und führten eine Herzmassage durch. Das Sanitätsteam, Rettungssanitäter und ein Arzt des SMUR, traf ebenfalls schnell am Unfallort ein, um zu versuchen, das Opfer wiederzubeleben, jedoch ohne Erfolg. Der 17-Jährige starb noch am Unfallort.

Roller war gestohlen

Nach ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei und den Aussagen verschiedener Zeugen und beteiligter Beamter verlor der junge Töfffahrer, ein 17-jähriger Schweizer mit Wohnsitz in Lausanne, die Kontrolle über sein Zweirad, als er mit hoher Geschwindigkeit über eine Geschwindigkeitsbegrenzung in einer Strasse mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h fuhr.

Er prallte gegen einen Container und kam schliesslich an einer Garagenwand zum Stehen. Zum Zeitpunkt des Unfalls folgte das Fahrzeug der PML-Streifenpolizei dem Roller mit Blaulicht in mehr als hundert Metern Entfernung. Der Töff der Marke SYM mit einer Leistung von 300 ccm wurde am 23.08.2025 in Lausanne als gestohlen gemeldet.

Untersuchung eingeleitet

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt wurde informiert, und die diensthabende Staatsanwältin leitete eine strafrechtliche Untersuchung ein, um die genauen Umstände und Ursachen des Unfalls zu ermitteln. Alle Zeugen wurden im Laufe des Tages vernommen. Die Ermittlungen wurden der Kantonspolizei Waadt übertragen, und die Ermittlungsarbeiten werden von den Gendarmen der Verkehrseinheit unter der Aufsicht der Staatsanwaltschaft durchgeführt.

Der Unfall erforderte den Einsatz mehrerer Streifenwagen der PML, der Waadtländer Gendarmerie, von Spezialisten der Verkehrseinheit, Ermittlern der Sicherheitspolizei, eines Krankenwagens und des SMUR sowie der Feuerwehr des SPSL und des Notfallteams für die Meldung von Todesfällen.