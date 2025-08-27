Nach dem Tod eines 17-Jährigen bei einer Polizeiverfolgung kam es in Lausanne zu Ausschreitungen. Kriminologe Dirk Baier erklärt im Interview die Hintergründe der Gewalt und vergleicht den Fall mit einem ähnlichen Vorfall in Zürich.

In zwei aufeinanderfolgenden Nächten kam es zu Ausschreitungen im Quartier Prélaz in Lausanne VD. Auslöser war der Tod des 17-jährigen Marvin M.*, der bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ums Leben kam. Vor zwei Jahren ereignete sich ein ähnlicher Fall in Uitikon Waldegg ZH, hier kam es zu keinen Protestaktionen. Was unterscheidet die beiden Fälle? Warum sind die Jugendlichen in Lausanne so wütend? Und was haben die Rassismus-Anschuldigungen im Polizeikorps vom Montag damit zu tun? Diese Fragen klärt Moderatorin Sina Albisetti im Gespräch mit dem Kriminologen Dirk Baier.

*Name geändert