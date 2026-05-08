Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bernhard H. (76) aus Solothurn verurteilt wegen Mordes an seiner Frau

Entscheidend: 4,5 cm lange Feder in der Lunge des Opfers

Neustes Urteil: 12 Jahre Haft, ein Jahr reduziert wegen Alter

Antoine Hürlimann

Seine blauen Augen sind sanft, fast beruhigend. Seine Kleidung ist elegant, wenn auch klassisch. Seine Haltung ist aufrecht, obwohl sein Körper unweigerlich von den Spuren der Jahre gezeichnet ist. Bernhard H.* (76) öffnet uns die Türen seines Familienhauses auf den Anhöhen von Solothurn, wo er mit seinen Hühnern, Schafen, Bienen und vor allem seiner treuen Hündin Nashi, einer sechsjährigen Schweizer Sennenhündin, die nach einem kleinen japanischen Birnbaum benannt ist, gemütlich lebt.

Nichts lässt das Drama erahnen, das sich hinter verschlossenen Türen um diesen imposanten, fast zwei Meter grossen älteren Herrn abspielt. Die Presse berichtete ausführlich über diese mysteriöse Geschichte – unter dem Namen «Feder-Affäre».

Gerichtliche Turbulenzen

Ende März wurde Bernhard H. nach einem dritten Prozess für den Mord an seiner Frau Brigitte verurteilt, der sich vor zehn Jahren in Genf ereignet hatte. Der Anwalt und Notar, der inzwischen in die Geschäftswelt gewechselt ist, focht das Urteil vehement an und reichte am Donnerstag beim Bundesgericht eine finale Beschwerde ein. In diesem von hohen Einsätzen und Hoffnungen geprägten Kontext erklärt er sich zum ersten Mal bereit, aus der Anonymität herauszutreten, um «L’illustré» sowie dem Fernsehsender Léman Bleu seine Version der Ereignisse darzulegen.

Während er auf den Tisch zugeht, der von drei Kameras für sein Interview eingefangen wird, wollen wir uns die juristische Wahrheit in Erinnerung rufen. Zunächst wegen Mordes verurteilt, dann wegen fahrlässiger Tötung auf der Grundlage der Beschreibung einer zu heftigen erotischen Asphyxie, hat sich Bernhards strafrechtliches Schicksal vor einigen Wochen erneut gewendet. Zunächst hatte er unermüdlich behauptet – und ging dabei so weit, das Unbestreitbare anzufechten –, dass Brigitte, deren Gesundheitszustand bereits angeschlagen war, in den frühen Morgenstunden des 28. Februar 2016 in ihrem Haus in Grand-Saconnex GE an einem Schlaganfall gestorben sei. Zu den entscheidenden Indizien zählte insbesondere das Vorhandensein einer 4,5 Zentimeter langen Feder in ihrer Lunge. Das Gericht war, logischerweise, den Leugnungen des Angeklagten nicht gefolgt und hatte ihn wegen Mordes zu 13 Jahren Haft verurteilt, wobei es das Fehlen eines bekannten Motivs und das scheinbar harmonische Verhältnis des Paares hervorhob.

Springen wir nun zum Februar 2023, weniger als einen Monat vor der ersten Berufungsverhandlung. Es kommt anders. Bernhard «ändert seine Erzählung völlig, schreibt an den Vorsitzenden und liefert eine zweite Version, in der er von einer erotischen Asphyxie spricht und sich auf eine ‹Notlüge› beruft, die das Andenken der Verstorbenen schützen soll», berichtet die Tageszeitung «Le Temps», die jeden Schritt des Verfahrens genau verfolgt und dokumentiert hat. Das Gericht am Ende des Genfersees schloss sich dieser neuen Lesart an und verurteilte ihn wegen fahrlässiger Tötung zu drei Jahren Gefängnis, davon 18 Monate unbedingt.

Eine traumatische Erfahrung, gefolgt von Verleugnung

Diese Strafe war bereits verbüsst, als im Oktober 2025 ein zweites Berufungsverfahren eröffnet wurde, nachdem das Bundesgericht eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft gutgeheissen hatte, die auf eine ungenügend kritische Analyse dieser späten Version hingewiesen hatte. Nach einer eingehenden Überprüfung kam das Gericht, das Bernhard zuvor Glauben geschenkt hatte, in seinem Ende März veröffentlichten Urteil zu dem Schluss, dass seine These, dass eine sexuelle Praktik versehentlich zum Tod geführt habe, nicht haltbar sei.

Auch wenn die Richter nicht ausschliessen, dass sich das Paar gelegentlich der erotischen Asphyxie hingegeben haben könnte, und anerkennen, dass es in der Tatnacht zu Geschlechtsverkehr gekommen ist, deuten die vorliegenden Umstände in ihren Augen auf einen gewalttätigen Übergriff hin, dem ein Kampf vorausging, den Bernhard entgegen seinen Aussagen nicht ignoriert haben kann. Seine sieben Jahre andauernden Lügen werden zudem als Versuch der Vertuschung gewertet, und zwar trotz fehlenden Motivs und der Tatsache, dass sie eine Liebe füreinander empfanden, die nie nachgelassen hat. Die Richter halten fest, dass er seine Frau mit einem Kissen erstickt hat, ohne zu versuchen, sie zu retten. Er wurde erneut des Mordes für schuldig befunden und zu 12 Jahren Haft verurteilt. Die Strafe wurde aufgrund seiner Gebrechlichkeit um ein Jahr reduziert, wobei das Gericht sowohl seine «miserable Zusammenarbeit» als auch die Schwere der Tat hervorhob.

Zurück im Wohnzimmer des Solothurners, wo das Französisch präzise und fast gepflegt klingt. Bernhard akzeptiert unsere Bedingungen: Er wird keiner Frage ausweichen. Die Kameras werden eingeschaltet. Seine Kehle schnürt sich zu: «Ich wollte Brigitte nicht töten ... Es war ein Unfall. Als sie nach diesem Sexualakt starb, war es schrecklich. Meine Welt ist zusammengebrochen.» Sehr schnell drängen sich Fragen auf. Warum hat er nicht versucht, sie zu retten? Und vor allem: Warum diese 45 Minuten, bevor er Alarm schlug, indem er zuerst die Tochter des Opfers anrief? Er sagt gefasst: «Auch wenn die Justiz dies festgehalten hat, ist die Zeitspanne von 45 Minuten nicht bewiesen. Aber es stimmt, dass ich einige Zeit an Brigittes Seite verbracht habe. Ich habe sie geküsst und viel geweint, bevor ich reagieren konnte.» Eine lange Zeit. Beunruhigend lange. Wie lässt sich diese Fassungslosigkeit erklären? «Ich habe meine Grosseltern und meine Eltern auf ihrem letzten Atemzug begleitet und wusste daher sofort, dass Brigitte tot war. Was hätte ich tun können? Ich war am Boden zerstört ...»

Es gibt noch eine weitere Grauzone, die noch schwerer zu rechtfertigen ist: sieben Jahre der Verleugnung. Sieben Jahre, in denen er den Erstickungstod bestritt, obwohl es forensische Beweise gab. Seine Glaubwürdigkeit ist dadurch angeschlagen. Ist er sich dessen bewusst? Er beruft sich auf seine Herkunft: «Wir kommen aus einem eher konservativen Umfeld. Wir haben nie mit jemandem über Sex gesprochen. Das war ein Tabu.» Aber kann die Prüderie angesichts einer Mordanklage noch aufrechterhalten werden? Die Tränen fliessen: «Wissen Sie, ich hatte eine schöne Kindheit ... In meiner Familie war alles in Ordnung. Wir hatten keine wirtschaftlichen Probleme. Aber als ich neun Jahre alt war, passierte etwas, das mich nachhaltig geprägt hat ...» Seine Stimme schwankt, dann fährt er fort: «Ich wurde Opfer sexuellen Missbrauchs durch einen Geistlichen. Es war mir unmöglich, darüber zu sprechen. Ich fühlte mich schuldig. Ich habe es jahrzehntelang nicht geschafft, schwierige Dinge zu verarbeiten. Ich habe so viel vergraben ... Was meine Lüge betrifft, gab es sogar Momente, in denen ich daran glaubte. Das ist schlimm, sehr schlimm ... Das hat vielen Menschen Leid zugefügt. Ich möchte mich noch einmal bei ihnen entschuldigen.»

Eine originelle Sexualität

Der Kern seiner Erzählung liegt woanders: in der Vertrautheit, die er mit Brigitte teilte, die beide bereits eine erste Ehe hinter sich hatten. «Wir haben uns 2007 kennengelernt und 2011 geheiratet. Wir teilten unsere Zeit zwischen ihrem Wohnort in Genf und meinem in Solothurn auf. In der Intimität war die sexuelle Erstickung für mich eine Entdeckung. Wir hatten es auch an mir ausprobiert, mit einem Sack, aber es hatte mir in diesem Sinne nicht gefallen. Wir waren sexuell aktiv, auch wenn Brigitte gesundheitliche Probleme hatte und manchmal Bewusstseinsausfälle. Wenn das passierte, brachen wir alles ab und sie kam immer wieder zu sich.»

Tauchen wir ein in die Nacht des Dramas. Bernhard H. erzählt: «Heute weiss ich, dass wir es nicht hätten tun sollen, dass es angesichts der Krankengeschichte meiner Frau zu riskant war. Wir waren zu zweit, aber ich war es, der sie erstickt hat. Ich erkenne die Verantwortung für diese Fahrlässigkeit an und übernehme sie auch.» Ein Mensch, der spürt, dass er stirbt, wehrt sich. So gut er kann. Wie konnte man das nicht bemerken? «Was Sie sich vorstellen, stellt sich jeder vor. Aber so war es nicht. Trotz des Signals, das wir vereinbart hatten, um die Prozedur zu beenden, habe ich nichts bemerkt.»

Mit 76 Jahren verengt sich der juristische Horizont. Wenn das Bundesgericht das frühere Urteil bestätigt, wird Bernhard sicherlich hinter Gittern sterben. Doch das scheint ihn nicht am meisten zu beunruhigen. «Ich habe meine Frau Brigitte von ganzem Herzen geliebt. Ich wollte ihr nie etwas antun. Die Justiz hat weder Beweise noch ein Motiv, obwohl sie jahrelang mein ganzes Leben durchforstet hat. Ich habe meine erste Strafe akzeptiert, weil sie gerecht war: Ich habe fahrlässig gehandelt. Aber ich bin kein Mörder. Wenn ich wieder hinter Gittern sitzen müsste, würde ich das als empörend empfinden.» Das letzte Wort hat er nicht mehr. Das letzte Wort hat die höchste Justizbehörde des Landes.

* Name bekannt

Dieser Artikel erschien zuerst in «L’Illustré». Das Magazin gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.