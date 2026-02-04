Am vergangenen Wochenende wird eine Trainerin am Rande eines Fussballturniers in Pratteln BL attackiert. Es ist nicht der erste Gewaltakt im Schweizer Jugendfussball. Blick listet die brisantesten Fälle auf.

Schweizer Jugendfussball wird immer mehr zur Gewaltzone

Schweizer Jugendfussball wird immer mehr zur Gewaltzone

Vom Aargau über das Baselbiet bis in die Waadt

Darum gehts Trainerin aus dem Kanton Bern in Pratteln von zehn Personen angegriffen und verletzt

Aargauer Verein wegen Gewalt mit Bussen in Höhe von 8500 Franken belegt

18-Jähriger in Binningen BL 2024 schwer verletzt, Polizei veröffentlichte Zeugenaufrufe Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Am vergangenen Wochenende kommt es bei einem Junioren-Hallenfussballturnier in Pratteln BL zum Eklat. Die Trainerin der Turniersieger aus dem Kanton Bern wird nach dem Ausscheiden von Personen aus dem Umfeld des FC Concordia Basel attackiert. «Ich wurde von rund zehn Typen angegriffen», sagt sie zu Blick. Nach der Attacke musste sie sich medizinisch behandeln lassen.

Was ist bloss los im Schweizer Jugendfussball? Immer wieder brennen Personen auf dem Rasen und am Spielfeldrand die Sicherungen durch. Blick listet weitere Fälle auf, die kein schönes Bild vom Amateursport zeichnen.

Aargau: Prügel-Papi verpasst Schiedsrichter Faustschlag

Im Sommer 2025 eskaliert es nach einem C-Junioren-Spiel zwischen dem SC Schöftland und dem FC Villmergen. Der Vater eines Spielers diskutiert zuerst mit dem Schiedsrichter und verpasst ihm dann einen kräftigen Faustschlag. Der Vorfall mündete in einen Strafbefehl für den Schiri-Schläger.

0:23 Bei C-Junioren-Spiel 2025: Vater verpasst Schiedsrichter einen Faustschlag

Aargau: Gegner und Fans greifen Spieler des FC Mutschellen an

An einem Mittwoch im April 2025 trifft der FC Menzo Reinach auf den FC Mutschellen. Die Entscheidung im Cup-Halbfinal der A-Junioren fällt erst im Elfmeterschiessen, Mutschellen gewinnt – dann kommt es zum Gewaltakt.

«Nachdem sie das Penaltyschiessen gewonnen hatten, wurden sie vom Gegner und Zuschauern angegriffen», schilderte eine Leserin den Vorfall gegenüber Blick. «Mehrere Spieler des FC Mutschellen erlitten Verletzungen.»

Der Aargauer Fussballverband greift anschliessend durch. Die zwei 4.-Liga-Teams des FC Menzo Reinach werden aus der laufenden Saison entfernt, eine Neuanmeldung der Mannschaften in den Kategorien Junioren A und Aktive Herren ist erst ab dem 30.06.2027 möglich. Dazu hagelt es Bussen in Höhe von insgesamt 8500 Franken.

Basel-Landschaft: Junger Mann (18) erleidet Kopfverletzungen

An einem Sonntagnachmittag im September 2024 wird ein Kicker (18) des SC Binningen von gegnerischen Spielern «quer über den Platz gejagt und verprügelt», wie es der Präsident des Klubs gegenüber Blick ausdrückt. Er erleidet mittelschwere Verletzungen am Kopf. Die Kantonspolizei Baselland veröffentlicht anschliessend einen Zeugenaufruf.

Waadt: Vater greift Referee (16) an

Im März 2024 stürmt ein Vater während eines D-Junioren-Matches in der Broye VD auf das Spielfeld. Den jungen Schiedsrichter attackiert er daraufhin körperlich und verbal.

Der Fall sorgte für grosses Aufsehen – weil der Waadtländer Fussballverband am darauffolgenden Wochenende alle Spiele in der Alterskategorie absagte.

Der aggressive Platzstürmer musste dem Unparteiischen letztlich 500 Franken für den erlittenen moralischen Schaden zahlen. Das entschied die Waadtländer Justiz.

Zürich: A-Junioren liefern sich wüste Massenschlägerei

Auch im Kanton Zürich kam es schon zu unschönen Szenen. Bei einer A-Junioren-Partie zwischen dem FC Embrach und dem FC Glattbrugg gehen im Mai 2021 Spieler zweier Mannschaften direkt nach Abpfiff aufeinander los. Auch Zuschauer mischen mit.

1:08 Spieler im Spital: Wüste Massenschlägerei bei Fussballjunioren in Embrach ZH

Letztlich muss die Polizei anrücken und die Situation beruhigen. Mehrere Personen werden verletzt, ein Spieler des FC Embrach landet gar im Spital.