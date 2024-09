Schwerverletzter in Binningen BL Fussballjunioren greifen sich gegenseitig an

Bei einem Streit zwischen zwei Fussball-Juniorenmannschaften ist am Sonntagnachmittag in Binningen BL ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Der junge Mann musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Spital gebracht werden.