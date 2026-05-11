Darum gehts
- Die verheerende Brandkatastrophe in der Bar Le Constellation forderte 41 Todesopfer
- Gegen das Barbetreiberpaar Jacques und Jessica Moretti wird ermittelt
- Das Feuer wurde durch Sprühkerzen an Champagnerflaschen ausgelöst
Weitere Anhörungen haben begonnen
Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk
Die Anhörungen zur Brandkatastrophe von Crans-Montana gehen weiter: Der für Sicherheitsfragen zuständige Gemeinderat Patrick Clivaz ist am Montagvormittag in Sitten VS vor der Staatsanwaltschaft erschienen. Clivaz beantwortete dabei die Fragen der Ermittler. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.
Der Politiker hat sein Amt erst im Januar 2025 übernommen. Als die Brandschutzkontrollen in den Jahren 2018 und 2019 in der betroffenen Bar durchgeführt wurden, gehörte er der Gemeindeführung noch nicht an.
Clivaz ist im laufenden Verfahren bereits die zehnte Person, die befragt wurde. Beim gleichen Verfahren hatte die Anhörung von Gemeindepräsident Nicolas Féraud am 13. April noch ein deutlich grösseres Medienecho ausgelöst, mit über 30 anwesenden Journalistinnen und Journalisten. Diesmal fiel das Interesse laut Medienberichten merklich kleiner aus – vor Ort wurden nur rund ein Dutzend Medienschaffende gezählt.
Nichtsdestotrotz begann die Anhörung am Montag unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Bilder aus Sitten zeigen Einsatzkräfte von Polizei und Sicherheitsdienst vor dem Gebäude der Staatsanwaltschaft.
Jüngst gerieten auch die eigentlichen Helden ins Visier der Ermittlungen: Die Walliser Staatsanwaltschaft hat offenbar eine Strafuntersuchung gegen die Rettungskräfte eingeleitet. Mehr dazu kannst du hier im Artikel meines Kollegen Martin Meul nachlesen.
Spitaldirektor appelliert an Schulkinder: «Geht mit den Opfern ins Fitnessstudio»
Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk
70'000 Quadratzentimeter künstliche Haut. So viel benötigte das Spital Niguarda in Mailand, um seine zwölf Brandopfer von Crans-Montana zu verarzten. Das entspricht fast der Fläche von zwei Pingpong-Tischen.
Umso wichtiger ist es Franz Baruffaldi Preis, dem Direktor des Verbrennungszentrums im Spital, dass die Verletzungen der Brandopfer auch nach der Entlassung weiterhin gut verheilen. «Wenn die Kinder die Rehabilitationsmassnahmen, etwa Massagen, Eincremen und Tragen von Kompressionskleidung, gewissenhaft durchführen, werden gute Ergebnisse erzielt», erklärt er im «Corriere della Sera». «Doch diese Massnahmen sind auch mit starken Schmerzen verbunden.»
Die Klassenkameraden der Verletzten können den Heilungsprozess jedoch entscheidend beeinflussen, ist sich der Direktor sicher. Beim Besuch eines Gymnasiums, an dem vier Brandopfer zur Schule gehen, richtet Baruffaldi Preis deshalb einen dringenden Appell an die Schulkinder. Sie sollen ihre Gspänli zum Durchhalten und Umsetzen der Rehabilitationsmassnahmen motivieren.
«Es wäre wunderbar, wenn ihre Klassenkameraden beispielsweise Zeit fänden, mit ihnen ins Fitnessstudio zu gehen», meint der Direktor. Regelmässige Gymnastik würde den Heilungsprozess der Brandverletzungen nämlich unterstützen. «Das muss jedoch geschehen, solange die Narben noch frisch sind. Denn nach einem Jahr verhärten sie sich und dann hilft nur noch eine weitere Operation.»
Neben den körperlichen Wunden hinterliess die Brandkatastrophe der Silvesternacht bei vielen Verletzten auch psychische Spuren. In diesem Artikel gibt eine Psychologin Einblicke in die Therapie der Brandopfer.
Italien fordert mindestens 300'000 Euro Entschädigung
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Italien beabsichtigt, im Fall der Crans-Montana-Tragödie zivilrechtliche Ansprüche geltend zu machen. Derzeit schätzt das Land den entstandenen Schaden auf mindestens 300'000 Euro, wie RTS berichtet.
Der Sender konnte ein Dokument vom 29. April einsehen, aus dem hervorgeht, dass Italien als Zivilklägerin auftreten möchte.
Wer könnte dazu verpflichtet sein, diesen Betrag an Italien zu zahlen? Grundsätzlich die Personen, die im Rahmen dieses Verfahrens verurteilt würden. Doch laut RTS gibt es eine Ausnahme. Wenn es sich bei Verurteilten um Staatsbedienstete handelt, haftet die öffentliche Hand. In diesem Fall müsste also die Gemeinde zahlen.
Nun liegt es an der Staatsanwaltschaft, die mit den Ermittlungen zum tödlichen Brand beauftragt ist, Italien den Status als Klägerin zu gewähren oder zu verweigern. Zur Erinnerung: Sie hat der Gemeinde Crans-Montana bereits den Status als Verfahrensbeteiligte verweigert; diese Entscheidung wurde vom Kantonsgericht bestätigt.
In diesem Artikel meiner Kollegin Natalie Zumkeller findest du eine Zusammenfassung der Widersprüche, die sich in den Aussagen der Gemeindeangestellten ergeben haben. Besonders die Aussagen von Nicolas Féraud, Gemeindepräsident von Crans-Montana, sorgten schweizweit für Schlagzeilen.
Das Geld für Opferanwälte geht aus
Von Daniel Ballmer, Polit-Redaktor
Viele Opferfamilien der Brandkatastrophe von Crans-Montana könnten sich keinen Rechtsbeistand mehr leisten. Das schreibt die «Sonntagszeitung». Grund sei, dass die Pauschale von 4000 Franken, die der Kanton Wallis allen Betroffenen gewährt habe, längst aufgebraucht sei. Die Soforthilfe sehe lediglich 20 Stunden zu 200 Franken pro Stunde vor. Der Kanton Wallis bewege sich damit beim Stundensatz am unteren Rand der in der Schweiz üblichen Entschädigungen für Pflichtverteidiger. Aufwendige Einvernahmen, etwa jene von Gemeindepräsident Nicolas Féraud, mit zahlreichen beteiligten Anwälten hätten die Kosten rasch in die Höhe getrieben. Erste Anwälte hätten sich daher bereits aus dem Verfahren zurückgezogen oder drohten damit. Im Opferhilfegesetz gebe es einzig die Möglichkeit, Bedürftige zu unterstützen, was für die meisten Angehörigen nicht zutreffe.
Mutter von Brandopfer: «Mein Sohn hätte keine Zeit mit Filmen verschwenden können»
Von Marian Nadler, Redaktor am Newsdesk
Die Mutter des Brandopfers Giovanni Tamburi (†16), Carla Masiello, wehrt sich im Gespräch mit der italienischen Nachrichtenagentur Ansa gegen den Vorwurf, viele Jugendliche hätten die tödlichen Flammen nur gefilmt, anstatt zu flüchten. Am Beispiel ihres Sohnes will sie das verdeutlichen. «Das Handy meines Sohnes war kaputt, daher hätte er, selbst wenn er gewollt hätte, keine Zeit mit Filmen verschwenden können, anstatt wegzulaufen», sagt sie. Der 39-seitige Autopsiebericht belege eindeutig, dass Giovanni durch eine Kohlenmonoxid- und Zyanid-Vergiftung innert von Sekunden starb. «Daher konnte er, sofern er nicht über die Gabe der Voraussicht verfügte, nicht überleben», ergänzt die Mutter.
Im Fall des Jugendlichen war es im Januar zu einem Obduktions-Chaos gekommen. Die Walliser Staatsanwaltschaft hatte einem Autopsie-Antrag nicht stattgegeben, woraufhin die Staatsanwaltschaft Rom, die für Italien die Verantwortlichen des Bar-Infernos ermittelt, die Sache selbst in die Hand nahm – und die Obduktion der sechs italienischen Opfer anordnete. Tamburi wurde dafür exhumiert. Meine Kollegen Helena Graf und Sebastian Babic haben das Obduktions-Chaos hier dokumentiert.
Staatsanwaltschaft will keine separaten Geldwäsche-Ermittlungen
Von Marian Nadler, Redaktor am Newsdesk
Rückschlag für Constellation-Betreiber Jacques Moretti (49): Der Geschäftsmann wollte durchsetzen, dass mögliche strafrechtliche Ermittlungen wegen Geldwäschevorwürfen gegen ihn getrennt von den Ermittlungen zum tödlichen Brand geführt werden. Die zuständige Staatsanwaltschaft im Wallis lehnt dies jedoch ab, berichtet RTS.
In einem Schreiben vom 23. Februar an die Walliser Staatsanwälte soll die Meldestelle für Geldwäscherei (Mros) demnach über den Verdacht der Misswirtschaft, der Wertpapierfälschung, des Versicherungsbetrugs und der Geldwäsche gegen das Ehepaar Moretti schreiben. Am 16. März soll Patrick Michod, der Anwalt von Jacques Moretti, den Staatsanwälten schriftlich mitgeteilt haben, dass «weder die von der MROS angeprangerten Straftaten noch die von ihr angeprangerten Tatsachen den geringsten Zusammenhang mit den Ereignissen auf der Constellation aufweisen». Sollte eine Untersuchung eingeleitet werden, solle diese getrennt von dem Verfahren zur Feststellung der Verantwortlichkeit für das Bar-Inferno erfolgen, forderte Michod angeblich.
Drei Anwälte wehrten sich laut dem Westschweizer Fernsehsender gegen Michods Antrag auf Trennung der Verfahren. «Die Fragen der Finanzierung und des Finanzmanagements des Etablissements Le Constellation sind untrennbar mit denen des Sicherheitsmanagements verbunden und müssen Gegenstand eines einzigen Verfahrens sein», soll eine Anwältin etwa argumentiert haben.
In einem Beschluss vom 29. April, der RTS vorliegt, weist die Staatsanwaltschaft den Antrag des Anwalts von Jacques Moretti zurück. Darin wird zunächst erneut betont, dass «die Trennung der Verfahren die Ausnahme bleiben muss». Weiter erklärte die Walliser Justiz: «Wenn die Angeklagten im Fall Moretti mehrere Straftaten begangen haben, dann müssen sie für alle Straftaten gleichzeitig angeklagt und vor Gericht gestellt werden.» Moretti kann laut dem Bericht innert zehn Tagen beim Kantonsgericht Berufung gegen diese Entscheidung einlegen.
Schon im März beschäftigten sich meine Kollegen Karin Frautschi und Martin Meul mit der Frage, ob das Moretti-Imperium ein kriminelles Schneeballsystem sei. Mehr dazu liest du hier.
Italienische Medien berichten: Verfahren gegen Walliser Rettungskräfte eröffnet
Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk
Bisher konzentrierten sich die Ermittlungen rund um die Brandkatastrophe in Crans-Montana auf das Ehepaar Moretti, die Betreiber der Inferno-Bar, sowie die Sicherheitsverantwortlichen in der Gemeinde. Jetzt geraten scheinbar auch die kantonalen Rettungskräfte ins Visier der Behörden.
Mehrere italienische Opferanwälte erheben schwere Vorwürfe gegen die Rettungskräfte, die in der Nacht der Brandkatastrophe im Einsatz waren. Kritisiert wird insbesondere die Infrastruktur der Aktion. «Es gab nicht genügend Barren, und auch die Wärmedecken reichten nicht aus. Ebenso fehlten die Sauerstoffflaschen», schildert Fabrizio Ventimiglia, Anwalt der Familie eines Brandopfers, gegenüber der italienischen Zeitung «La Stampa».
Ventimiglia zufolge hätte der Mangel an essenziellem Rettungsmaterial in der Brandnacht schweren Schaden angerichtet. So könnte sich etwa der Gesundheitszustand seiner Mandatin dadurch verschlechtert haben. «Crans-Montana ist kein abgelegenes Bergdorf, sondern ein bekannter Ferienort, der jeden Winter Tausende von Touristen beherbergt. Es kann nicht sein, dass es nur wenige Minuten von der Stadt entfernt kein Lager gibt, in dem die gesamte Ausrüstung bereitliegt, um bei Unfällen mit der notwendigen Ausrüstung eingreifen zu können», so der Anwalt.
Wie mehrere italienische Medien jetzt übereinstimmend berichten, soll die Walliser Staatsanwaltschaft ein zweites, gesondertes Strafverfahren gegen die Kantonale Rettungsorganisation Wallis OCVS eröffnet haben. Die Durchführung der Rettungsmassnahmen in der Brandnacht soll geklärt werden. Gegenüber Blick wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht zu diesem Thema äussern.
Wogen und Wut glätten: Parmelin trifft Meloni
Von Lucien Fluri, Co-Leiter Politik
Italien spart nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana nicht mit Kritik an den Schweizer Behörden. Jüngst sorgte in Italien für grosse Empörung, dass die Schweiz Spitalrechnungen nach Italien verschickte. Nun will Bundespräsident Guy Parmelin (66, SVP) die Wogen glätten. Dies berichten die Zeitungen von CH Media. Am Montag soll Parmelin am Rande eines Gipfels in Armenien die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (49) treffen. Am Dienstag wird der Bundespräsident dann in Rom weilen zur Vereidigung der Schweizer Gardisten. In der italienischen Hauptstadt steht auch ein Gespräch mit dem italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella (84) auf dem Programm. Wie CH Media weiss, ist Parmelin über die verschickten Rechnungen nicht glücklich. Er soll darauf drängen, dass die Schweiz nun Rechnungen zurückbehält.
Italien zieht als Nebenkläger vor Gericht
Von Sandra Marschner, Redaktorin am Newsdesk
Italien hatte sich zuletzt immer wieder kritisch aufgrund der angeblichen Forderung der Schweiz zur Deckung der Behandlungskosten für drei italienische Brandopfer im Spital Sitten geäussert. Nun hat Italien beantragt, sich dem Zivilverfahren im Zusammenhang mit der Tragödie von Crans-Montana anzuschliessen.
Eine Schweizer Anwaltskanzlei habe den Auftrag erhalten, die Interessen der Italienischen Republik im Verfahren zu vertreten. Dies teilte der Palazzo Chigi am Mittwoch in einer offiziellen Erklärung mit.
Die Entscheidung als Nebenkläger im Strafverfahren aufzutreten, sei «durch den direkten Schaden motiviert, der dem Vermögen des italienischen Staates durch die erheblichen Ressourcen entstanden ist, die der Nationale Zivilschutzdienst für die medizinische, psychologische und logistische Unterstützung der betroffenen Landsleute mobilisiert hat», hiess es hierzu in der Erklärung.
Zudem wurde betont, dass eine Mitverantwortung lokaler Behörden an der Entstehung des Brandes als «äusserst plausibel angesehen wird». Dadurch rechtfertige sich die entschiedene Forderung nach Schadensersatz gegen alle zivilrechtlich Verantwortlichen, hiess es weiter.
Die italienische Regierung kündigte an, weiterhin «ihr grösstmögliches Engagement für die Überwachung jeder Phase des Gerichtsverfahrens in der Schweiz zu gewährleisten, für ständige und transparente Informationen über ihre Initiativen sorgen und ihre volle und ununterbrochene Unterstützung für die Familien der Opfer und die Verletzten zu bestätigen, um eine vollständige Aufklärung der Verantwortlichkeiten und Gerechtigkeit für den der nationalen Gemeinschaft entstandenen schweren Schaden zu gewährleisten».
«Ich nehme es Crans nicht übel – ich würde gerne wieder hinfahren»
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Er wurde schwer verbrannt, lag wochenlang im Koma und musste unfassbare Schmerzen aushalten: Manfredi M.* (16) aus Rom überlebte das Inferno von Crans-Montana. Nun meldet er sich erstmals zu Wort. Im Gespräch mit der Tageszeitung «Corriere della Sera» erklärt der Jugendliche, wie er den steinigen Weg zurück ins Leben erlebte und warum er trotzdem positiv bleibt.
In der Brandnacht befand sich M. im hinteren Teil der Inferno-Bar. Plötzlich sei ein junges Mädchen, die 15-jährige Elsa R.*, zu Manfredi und seinen Freunden gerannt und habe geschrien, dass alles in Flammen stehe. Die Freunde haben versucht, sich in der glühenden Hitze in Sicherheit zu bringen. Sein bester Freund Riccardo M.* starb in den Flammen.
Der 16-Jährige erlitt schwere Verbrennungen an Rücken, Gesicht und Händen. Mitte März wurde er aus dem Spital entlassen, musste aber kurze Zeit später wieder eingeliefert werden. Der Grund: eine Verletzung an der Luftröhre, die auf einmal Probleme bereitete. «Ich konnte nicht mehr Treppen steigen, weil ich keine Luft bekam. Ich hatte die ganze Zeit ein pfeifendes Gefühl», beschreibt er. «Das war wirklich ein Schock.» Mittlerweile sei das Problem endlich gelöst und die Behandlungen konzentrierten sich auf seine Verbrennungen.
Bemerkenswert: M. verspürt keine Wut gegen das Wallis oder Crans-Montana. «Ich hege keinen Groll gegen Crans. Es wäre zu kurz gegriffen, sich nur an die Ereignisse der Silvesternacht zu erinnern. Tatsächlich gefällt es mir dort, und ich würde gerne wieder hinfahren.»
Mittlerweile geht Manfredi wieder zur Schule. Er geht auch wieder in den Ausgang. «Ich war sogar auf einer Party», erzählt er.
Zahlreiche Brandopfer kämpfen nach wie vor mit den Folgen der Silvesternacht. Die 18-jährige Roze leidet auch über 100 Tage nach der Katastrophe noch unter den traumatischen Erlebnissen. Hier liest du, wie es ihr geht.
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