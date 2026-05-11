Weitere Anhörungen haben begonnen

Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk

Die Anhörungen zur Brandkatastrophe von Crans-Montana gehen weiter: Der für Sicherheitsfragen zuständige Gemeinderat Patrick Clivaz ist am Montagvormittag in Sitten VS vor der Staatsanwaltschaft erschienen. Clivaz beantwortete dabei die Fragen der Ermittler. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.

Der Politiker hat sein Amt erst im Januar 2025 übernommen. Als die Brandschutzkontrollen in den Jahren 2018 und 2019 in der betroffenen Bar durchgeführt wurden, gehörte er der Gemeindeführung noch nicht an.

Clivaz ist im laufenden Verfahren bereits die zehnte Person, die befragt wurde. Beim gleichen Verfahren hatte die Anhörung von Gemeindepräsident Nicolas Féraud am 13. April noch ein deutlich grösseres Medienecho ausgelöst, mit über 30 anwesenden Journalistinnen und Journalisten. Diesmal fiel das Interesse laut Medienberichten merklich kleiner aus – vor Ort wurden nur rund ein Dutzend Medienschaffende gezählt.

Nichtsdestotrotz begann die Anhörung am Montag unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Bilder aus Sitten zeigen Einsatzkräfte von Polizei und Sicherheitsdienst vor dem Gebäude der Staatsanwaltschaft.

Jüngst gerieten auch die eigentlichen Helden ins Visier der Ermittlungen: Die Walliser Staatsanwaltschaft hat offenbar eine Strafuntersuchung gegen die Rettungskräfte eingeleitet. Mehr dazu kannst du hier im Artikel meines Kollegen Martin Meul nachlesen.