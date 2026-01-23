Italienisches Brandopfer Elsa R. (15) erwacht und erkennt Eltern

Von Sandra Marschner, Redaktorin am Newsdesk

Langsam wachen die Brandopfer der Tragödie in Crans-Montana wieder auf. Viele sind noch schwerverletzt und müssen sich zurück ins Leben kämpfen. Doch jeder kleine Schritt gibt den Opfern und ihren Angehörigen neue Hoffnung.

Auch die 15-jährige Italienerin Elsa R.* ist, nachdem sie 22 Tage im künstlichen Koma lag, wieder erwacht. Wie der «Corriere della Sera» berichtet, erlitt das Mädchen an über 60 Prozent seines Körpers Verbrennungen. Noch stehe eine dritte Darmoperation bevor, denn der Darm sei noch nicht funktionsfähig, sagt R.s Vater gegenüber der Zeitung.

Die 15-Jährige, die in einem Zürcher Spital liegt, kämpft sich immer weiter in ihr Leben zurück. Noch sei ihre Prognose weiterhin unsicher. Doch als R. ihre Augen öffnete, habe sie ihre Eltern erkannt. «Für uns, ihre Mutter und mich, war es ein überwältigender Moment. Unvorstellbar», erzählt R.s Vater gegenüber dem «Corriere della Sera».

Auch die Mitschüler der 15-Jährigen wurden auf diese hoffnungsvollen Nachrichten aufmerksam. In den sozialen Medien zeigten sie ihre Unterstützung für Elsa R.: «Gib nicht auf.» Doch der Weg sei noch lang, betont R.s Vater: «Es ist eine wichtige Phase, aber es wird ein sehr schwieriger und langer Weg sein, dessen sie sich zunehmend bewusst wird.»

* Name bekannt