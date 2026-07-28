So ist die aktuelle Waldbrand-Lage in der Schweiz

Darum gehts
- In der Schweiz gilt landesweit Feuerverbot wegen extremer Waldbrandgefahr.
- Fast 20 Regionen, darunter Uri und Wallis, auf höchster Warnstufe fünf.
- Meteo Schweiz: Tessin und Teile Graubündens mit geringerer Brandgefahr, Stufe zwei.
Schaut man sich die aktuelle Gefahrenkarte der Schweiz an, strahlt einem bezüglich der Waldbrandgefahr viel Rot entgegen. Einige Regionen sind gar tiefrot – fast überall herrscht entweder Warnstufe vier oder fünf. Das sind die zwei höchsten Warnstufen.
Weiterhin herrscht in allen Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein ein absolutes Feuerverbot. Nichtsdestotrotz verzeichnen die Kantonspolizeien immer wieder Verstösse gegen das Verbot. Dabei erreicht die Trockenheit derzeit extreme Ausmasse – so verwandelte sich etwa die Emme in eine Steinwüste.
Fast 20 Regionen mit höchster Warnstufe
Zudem brennen grosse Teile Südeuropas. Zuletzt entsandte die Schweiz Feuerwehrpersonal und einen Armee-Helikopter nach Frankreich, um bei den grossen Feuern vor der Stadt Bordeaux zu helfen.
Doch auch in der Schweiz selbst ist Vorsicht geboten. In Kanton Aargau konnte am Montagabend haarscharf ein Waldbrand verhindert werden.
Die höchste Waldbrand-Warnstufe fünf gilt laut Meteo Schweiz momentan für folgende Regionen:
- Kanton Basel-Landschaft
- St. Bernard VS
- Bagnes VS
- Riddes VS
- Montana VS
- Fully VS
- Südrampe VS
- Aletsch VS
- Simplon Nord VS
- Vispertal VS
- Nikolai VS
- Kanton Uri
- Kanton Glarus
- Untere Surselva GR
- Rheintal GR
- Val Müstair GR
Betroffen ist zudem auch das Fürstentum Lichtenstein.
Durchschnaufen kann man vor allem im Tessin und in einigen Regionen des Kantons Graubünden. Dazu gehören:
- Davos-Klosters GR
- Zernez GR
- Samnaun GR
- Oberengadin GR
In den meisten der Regionen und dem Kanton Tessin gilt mit Warnstufe drei «erhebliche Gefahr», im Oberengadin mit Warnstufe zwei nur «mässige Gefahr». Das Feuerverbot gilt jedoch in allen Regionen.
So verhinderst du Waldbrände
Was kann man also tun, um Waldbrände zu vermeiden? Greenpeace Schweiz hat dafür mehrere Tipps und Tricks bereit.
- Nicht im Wald rauchen, keine Zigaretten aus dem Auto werfen
- Keine Lagerfeuer entzünden
- Keine Kerzen, Fackeln oder Laternen im Wald entzünden
- Nicht mit dem Auto im Wald wild parken