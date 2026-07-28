In Südeuropa brennen grosse Teile der Wälder – Tausende Hektaren stehen in Flammen. Auch in der Schweiz fürchtet man Waldbrände. Deswegen gilt in vielen Regionen aktuell die höchste Alarmstufe. Blick liefert dir die Übersicht.

So ist die aktuelle Waldbrand-Lage in der Schweiz

So ist die aktuelle Waldbrand-Lage in der Schweiz

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In der Schweiz gilt landesweit Feuerverbot wegen extremer Waldbrandgefahr.

Fast 20 Regionen, darunter Uri und Wallis, auf höchster Warnstufe fünf.

Meteo Schweiz: Tessin und Teile Graubündens mit geringerer Brandgefahr, Stufe zwei.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Schaut man sich die aktuelle Gefahrenkarte der Schweiz an, strahlt einem bezüglich der Waldbrandgefahr viel Rot entgegen. Einige Regionen sind gar tiefrot – fast überall herrscht entweder Warnstufe vier oder fünf. Das sind die zwei höchsten Warnstufen.

Weiterhin herrscht in allen Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein ein absolutes Feuerverbot. Nichtsdestotrotz verzeichnen die Kantonspolizeien immer wieder Verstösse gegen das Verbot. Dabei erreicht die Trockenheit derzeit extreme Ausmasse – so verwandelte sich etwa die Emme in eine Steinwüste.

Fast 20 Regionen mit höchster Warnstufe

Zudem brennen grosse Teile Südeuropas. Zuletzt entsandte die Schweiz Feuerwehrpersonal und einen Armee-Helikopter nach Frankreich, um bei den grossen Feuern vor der Stadt Bordeaux zu helfen.

Doch auch in der Schweiz selbst ist Vorsicht geboten. In Kanton Aargau konnte am Montagabend haarscharf ein Waldbrand verhindert werden.

Die höchste Waldbrand-Warnstufe fünf gilt laut Meteo Schweiz momentan für folgende Regionen:

Kanton Basel-Landschaft

St. Bernard VS

Bagnes VS

Riddes VS

Montana VS

Fully VS

Südrampe VS

Aletsch VS

Simplon Nord VS

Vispertal VS

Nikolai VS

Kanton Uri

Kanton Glarus

Untere Surselva GR

Rheintal GR

Val Müstair GR

Betroffen ist zudem auch das Fürstentum Lichtenstein.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Durchschnaufen kann man vor allem im Tessin und in einigen Regionen des Kantons Graubünden. Dazu gehören:

Davos-Klosters GR

Zernez GR

Samnaun GR

Oberengadin GR

In den meisten der Regionen und dem Kanton Tessin gilt mit Warnstufe drei «erhebliche Gefahr», im Oberengadin mit Warnstufe zwei nur «mässige Gefahr». Das Feuerverbot gilt jedoch in allen Regionen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

So verhinderst du Waldbrände

Was kann man also tun, um Waldbrände zu vermeiden? Greenpeace Schweiz hat dafür mehrere Tipps und Tricks bereit.