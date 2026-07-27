Trotz absolutem Feuerverbot: Die Kantonspolizei St. Gallen meldet 40 Verstösse in zehn Tagen. Eine Frau verursachte in Niederwil SG einen Waldbrand, die Feuerwehr musste eingreifen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In der Schweiz gilt wegen Trockenheit vielerorts absolutes Feuerverbot

Kanton St. Gallen meldet 40 Verstösse seit zehn Tagen

In St. Gallen sechs Anzeigen und zwei Verwarnungen am Wochenende

Mattia Jutzeler Redaktor News

In weiten Teilen der Schweiz herrscht aufgrund der massiven Trockenheit ein absolutes Feuerverbot. Daran hält sich natürlich nicht jeder. Allein im Kanton St. Gallen hat die Kantonspolizei seit Inkrafttreten des Feuerverbotes vor zehn Tagen rund 40 Verstösse festgestellt.

Auf dem ganzen Kantonsgebiet wurde wiederholt Feuer im Freien oder im Wald entfacht sowie Holzkohlegrills oder Feuerschalen benutzt, heisst es in einer Mitteilung. Eine 47-jährige Frau wurde beispielsweise angezeigt, nachdem ihr Feuer in einem Wald in Niederwil SG ausser Kontrolle geriet. Die Feuerwehr musste alarmiert werden, um ein weiteres Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Allein in der Stadt St. Gallen gab es am Wochenende sechs Anzeigen wegen Missachtung des Feuer- und Feuerwerksverbots. Das teilt die Stadtpolizei mit. Zwei weitere Personen, die bereits Vorbereitungen für ein Feuer getroffen, dieses jedoch noch nicht entzündet hatten, wurden verwarnt.