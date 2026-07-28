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Ursache unklar
Feuerwehr verhindert grossen Waldbrand in Koblenz AG

Ein Flurbrand bedrohte am Montagabend den Wald bei Koblenz AG. Dank eines Grossaufgebots der Feuerwehr konnte die Ausbreitung des Feuers gestoppt werden. Die Brandursache wird noch untersucht.
Publiziert: 09:04 Uhr
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Eine Drittperson meldete am Montagabend bei der Kantonspolizei Aargau Rauch am Waldrand bei Koblenz.
Foto: Kantonspolizei Aargau

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • In Koblenz AG verhinderten Feuerwehrkräfte am Montagabend einen grossen Waldbrand
  • Ein Flurbrand breitete sich auf 50 x 50 Meter aus
  • 25 x 30 Meter Wald und mehrere Bäume wurden beschädigt
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Mattia JutzelerRedaktor News

In Kanton Aargau konnte am Montagabend haarscharf ein Waldbrand verhindert werden. Am Waldrand bei Koblenz AG breitete sich ein Flurbrand aus. Das Feuer griff rasch auf einen trockenen Holzstammhaufen über und setzte durch Funkenflug auch Teile des Waldes in Brand. Ein Grossaufgebot der Feuerwehr brachte die Brände schliesslich unter Kontrolle und verhinderte eine weitere Ausbreitung.

Eine Drittperson meldete der Notrufzentrale kurz nach 18.30 Uhr Rauch am Waldrand bei Koblenz. Umgehend rückten die zuständige Feuerwehr sowie Patrouillen der Regionalpolizei und der Kantonspolizei Aargau aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Flurbrand mit einer Ausdehnung von rund 50 auf 50 Metern fest.

Grosseinsatz der Feuerwehr

Aufgrund des Windes breitete sich das Feuer rasch in Richtung eines Holzlagers aus. Ein trockener Holzstammhaufen am Waldrand geriet ebenfalls in Brand. Durch Funkenflug entstand zudem im Innern des Waldes ein weiterer Flurbrand auf einer Fläche von rund 25 auf 30 Metern. Dabei wurden auch mehrere Bäume beschädigt.

Zur Unterstützung wurden weitere Einsatzkräfte aus der Region aufgeboten. Den Feuerwehrleuten gelang es schliesslich, beide Brandherde unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen des Feuers auf weitere Waldgebiete zu verhindern.

Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit unklar. Spezialisten der Kantonspolizei Aargau haben die Ermittlungen aufgenommen.

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