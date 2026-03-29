Die mögliche Schliessung des Schulhauses Unterbach in Hinwil ZH reiht sich in eine lange Liste der Schliessungen von Bildungseinrichtungen in der Schweiz ein. Blick listet die seltsamsten Fälle auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schulhaus Unterbach in Hinwil ZH soll nach mehr als 170 Jahren schliessen

Sanierungskosten des Gebäudes auf über 700'000 Franken geschätzt

Bundesgericht entscheidet über Schicksal der Schule War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Die Eltern können es nicht fassen: Nach mehr als 170 Jahren soll das Schulhaus Unterbach in Hinwil ZH schliessen. Begründung: Das Gebäude sei sanierungsbedürftig, wobei die Kosten auf über 700'000 Franken geschätzt werden. Anwohner wollen die Schliessung um jeden Preis verhindern. Der Fall geht nun vor das Bundesgericht.

Es ist nicht das erste Mal, dass in der Schweiz eine wichtige Bildungseinrichtung dichtmacht. Blick listet weitere Fälle auf, die für Wirbel sorgten.

Geburtenrate in Melchtal OW zu tief

Ende des Schuljahrs 2026/27 soll die Aussenschule Melchtal schliessen. Das hat die Gemeinde Kerns entschieden. Grund sind die rückläufigen Geburtenzahlen im Gemeindegebiet. Die Folge: Viele Familien, die wegen der Schule extra in die Gemeinde gezogen sind, überlegen, ob sie wieder wegziehen. Eine Mutter äusserte Anfang Januar im Gespräch mit Blick die Sorge, dass das Dorfleben jetzt ganz stirbt.

Kita-Gruppe in Thun BE wegen Weg-Regel aufgelöst

2024 hat die Kita Thun eine ihrer Gruppen geschlossen. Hintergrund war eine damals neu eingeführte Regel der kantonalen Direktion für Gesundheit, Soziales und Integration. Diese verlangt, dass der Kindergartenweg künftig von ausgebildeten Personen betreut wird – entweder von einer Fachperson Betreuung Kind EFZ, einem sich mindestens im zweiten Lehrjahr befindenden Lehrling oder einer Person mit ähnlicher Ausbildung.

Bloss: Von dem entsprechenden Personal gab es vor Ort viel zu wenig. Besonders kurios an dem Fall: In Thun dürfte der Weg zur Kita für die meisten Kinder nicht länger als zehn Minuten dauern.

Schulhaus Schoren in Thun BE macht dicht – soll aber wieder öffnen

Seit 2019 wird an der Primarschule Schoren in Thun nicht mehr unterrichtet. Alle Versuche der IG Pro Schulhaus Schoren, das Unterrichts-Aus zu verhindern, scheiterten.

Mittlerweile steht das Schulhaus leer. Die Stadt Thun kostet das jährlich 8400 Franken. Gleichzeitig ist ein Bauprojekt mit 600 Wohnungen geplant. Hunderte neue Einwohner dürften auch neue Schulräume erforderlich machen. Deshalb, so berichtet die «Berner Zeitung», soll die Schule noch vor 2030 wieder eröffnet werden.

Privatschule macht mitten im Schuljahr zu

Die private Kunstschule CLRW mit fünf Standorten in der Schweiz hatte Mitte April 2025 per sofort den Betrieb eingestellt – auf Anordnung des Konkursamts, ohne Vorwarnung. Die Schule, die Kurse in Fotografie, Malerei, Design und Gestaltung anbot, hatte Standorte in Winterthur, Zürich, Basel, Bern und Luzern. Viele Schülerinnen und Schüler standen plötzlich ohne Perspektive da.

Walliser Dorfschule findet keine Lehrperson – trotz 20 Bewerbungen

Die Primarschule im Walliser Dorf St. German wird auf Ende des laufenden Schuljahrs geschlossen. Das Problem: Obwohl mehr als 20 Bewerbungen eingingen, fand man keine geeignete Lehrperson. Das schreibt der «Walliser Bote». Zuvor hatte eine Lehrkraft gekündigt und eine andere sich in die Pensionierung verabschiedet.

Studentenunterkünfte für Hotelfachschule in Zürich zu teuer

Seit November 2025 ist klar: Die Hotelfachschule in Zürich wird definitiv geschlossen. So vermeldete es die HTR Hotelrevue. Auch hier ist der Grund kurios: Die hohen Gebäudekosten am Standort Belvoirpark sowie die Mieten für Studentenunterkünfte liessen sich nicht länger durch den Schulbetrieb decken – Zürich ist einfach zu teuer.

Immerhin: Wer aktuell noch an der Schule studiert, kann seinen Abschluss regulär machen. Ab Frühjahr 2027 ist für die Liegenschaft an der Seestrasse 141 in Zürich eine neue Nutzung vorgesehen.