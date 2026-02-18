Pilloud und Féraud sind Mitglieder in derselben Walliser Weinzunft

Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk

Ein Weinanlass sorgt im Wallis für politische Diskussionen. Am 28. März wollte Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud als Schirmherrin beim Frühlingsanlass der Weinzunft «Ordre de la Channe» in Siders auftreten. Die «NZZ» berichtete zuerst. Der Traditionsorden zählt rund 600 Mitglieder aus Politik, Wirtschaft und Kultur – darunter auch Nicolas Féraud, Gemeindepräsident von Crans-Montana. Beide gehören zudem der FDP an.

Angesichts der Ermittlungen um die Brandkatastrophe von Crans-Montana spricht der Opferanwalt Christophe de Galembert von einer «problematischen Nähe», sollte zwischen Mitgliedern der Staatsanwaltschaft und potenziell betroffenen Behördenvertretern eine engere Beziehung bestehen als bekannt.

Pilloud sagt, sie habe «keinerlei Kenntnis» von Férauds Mitgliedschaft gehabt. Ordenspräsident Patrick Bérod weist Filz-Vorwürfe zurück: Im Zentrum stünden Weinkultur und Tradition – nicht Geschäfte.

Gegnüber der «NZZ» gab die Staatsanwältin bekannt, dass sie nicht an der Veranstaltung teilnehmen werde. Sie wolle so ihre Familie schützen.

Féraud hat sich dazu bisher nicht gegenüber den Medien geäussert.