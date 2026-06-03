Eine Frau stürzt von einer Fähre nahe dem deutschen Konstanz – später wird eine Leiche im Bodensee gefunden. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel: Ist es dieselbe Person?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frau fällt Sonntagabend von Fähre im Bodensee, Suchaktion ohne Erfolg

Dienstag weibliche Leiche in Güttingen TG entdeckt, Identität unklar

Ermittler prüfen Strömungen, Obduktion soll Todesursache klären

Johannes Hillig Redaktor News

Die Polizei rund um den Bodensee steht vor einem riesigen Rätsel, wie die «Schwäbische» berichtet. Was passierte in der Nacht auf Montag auf der Autofähre «Richmond»? Ein mysteriöser Vorfall und ein grausiger Fund am Schweizer Ufer halten die Ermittler in Atem.

Es ist Sonntagabend, 22.50 Uhr. Die Fähre ist auf ihrer normalen Route zwischen Meersburg und Konstanz unterwegs. Das Schiff befindet sich etwa einen Kilometer vor dem Hafen Staad in Konstanz, als ein Passagier Verdächtiges beobachtet. Er sieht eine Frau an der Reling. Kurz darauf hört er ein lautes Klatschen im Wasser – und die Frau ist weg!

Videoaufnahmen der Fähre werden ausgewertet

An Bord herrscht sofort Alarmbereitschaft. Die Fähre stoppt mitten im See und wendet. Mit Booten, Suchdrohnen und einem Polizeihubschrauber wird das Wasser stundenlang abgesucht. Doch die Retter finden nichts.

Am Montag rätselt die Polizei. Es gibt keine Vermisstenmeldung, die auf die Beschreibung der Frau passt. Auch ein herrenloses Auto wird auf dem Deck nicht gefunden. Die Frau war also wohl als Fussgängerin an Bord. Die Ermittler zweifeln kurzzeitig: Hat der Zeuge das Klatschen nur erfunden oder sich getäuscht? Die Videoaufnahmen der Fähre werden sofort zur Auswertung beschlagnahmt.

Obduktion soll Klarheit bringen

Dienstag folgt die dramatische Wende am Schweizer Bodenseeufer. In Güttingen TG, rund 15 Kilometer von Konstanz entfernt, treibt ein lebloser Körper im Wasser. Ein Spaziergänger schlägt sofort Alarm. Die Seepolizei birgt die weibliche Leiche.

Nun laufen die Drähte zwischen den Schweizer Behörden und der Polizei in Konstanz heiss. Die zentrale Frage lautet: Ist die Tote aus Güttingen die vermisste Frau von der Fähre? Noch ist die Identität nicht offiziell bestätigt. Eine Obduktion soll Klarheit bringen, wie die Frau starb.