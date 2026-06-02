Am Montag hat die Kantonspolizei Thurgau eine tote Frau bei Güttingen aus dem Bodensee geborgen. Zuvor hatte ein Zeuge eine über Bord gegangene Person auf einer Fähre gemeldet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kantonspolizei Thurgau barg am Montag eine tote Frau aus dem Bodensee

Zeuge meldete Sonntagabend, Frau könnte von Fähre bei Meersburg (D) gefallen sein

Polizeihelikopter und Rettungskräfte suchten erfolglos, Ermittlungen laufen weiter

Marian Nadler Redaktor News

Am Montag hat die Kantonspolizei Thurgau eine verstorbene Person im Bodensee geborgen. Das vermeldet das Polizeipräsidium Konstanz (D) in einer Medienmitteilung.

Am Mittag wurde der Rettungsleitstelle Bodensee-Oberschwaben demnach eine Person im Wasser vor Güttingen TG gemeldet. Im Rahmen des ausgelösten Rettungseinsatzes konnte die Frau durch die Kantonspolizei Thurgau nur noch tot geborgen werden.

Polizeihelikopter im Einsatz

Ob ein Zusammenhang mit der Meldung eines Zeugen vom Sonntagabend auf einer Fähre zwischen den beiden deutschen Orten Meersburg und Konstanz besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ein Zeuge hatte gegen 23 Uhr angegeben, dass eine Frau möglicherweise über Bord gegangen sein soll. Eine umfangreiche Suche der Wasserschutzpolizei, bei dem ein Polizeihelikopter sowie weiterer Rettungsorganisationen halfen, blieb in der Nacht von Sonntag auf Montag ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Konstanz hat die Todesfallermittlungen aufgenommen, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Diese dauern an.