Darum gehts
- Thomas Lopes (19) trägt erstmals seinen Namen auf Servette-Trikot
- Trainer Jocelyn Gourvennec sagt: «Uns wurden die Ohren langgezogen»
- Lopes erzielte in 443 Minuten bereits drei Tore in der Super League
Zehn Einsätze hat er in dieser Saison schon für Servette bestritten. Zehn Mal ist Thomas Lopes (19) ohne Namen auf dem Leibchen aufgelaufen. Sozusagen anonym. Bloss die Nummer 36 prangte jeweils auf dem Rücken des talentierten Flügels, der mit seiner Technik begeistert.
Die Begründung des Klubs? Junge Spieler sollen sich bei Servette den Namen auf ihrem Trikot erst einmal verdienen. Erst kommt die Leistung, dann die Ehre eines eigenen Trikots: Es ist eine Idee, die gleichzeitig romantisch und etwas altbacken wirkt. Gerade in Zeiten, in denen Spieler schon als Teenager von grossen Klubs mit grossen Versprechen ins Ausland gelockt werden.
Lopes trifft auch mit Namen ins Tor
Aber gut. Servette hat also offenbar hohe Ideale. Oder doch nicht? Da läuft am Sonntag dieser Lopes doch in den Letzigrund ein und trägt auf dem Rücken … den Namen «Lopes». Schön über der Nummer 36 angebracht. Besonders gut sichtbar beim Jubel über seinen Treffer zum 2:0-Endstand für Servette.
Zuletzt wurde heftige Kritik laut an der Politik der Servettiens. Im Blick-Podcast FORZA! gab es gar kein Verständnis für die Massnahme. Rolf Fringer empfand es auf Blue als «respektlos», die jungen Spieler ohne Namen aufs Feld zu schicken. Haben sich die Genfer also weichkochen lassen?
Nein, erklärt Trainer Jocelyn Gourvennec (54) der «Tribune de Genève»: «Die Liga hat uns die Ohren langgezogen. Es ist laut Reglement verboten, ohne Namen auf dem Trikot zu spielen. Wir wurden zur Ordnung gerufen.» Und das nach 34 Runden in der laufenden Meisterschaft …
Das Schöne aus Sicht der Genfer: Lopes zeigt auch mit beflocktem T-Shirt keine Anzeichen von Übermut – aber dafür ganz schön viel Leistung. Sein 2:0 ist ein wunderbares Tor. Und bereits sein drittes in bislang bloss 443 Einsatzminuten in der Super League. Spielt er auf diesem Niveau weiter, könnte sein Name recht bald auf einem anderen Trikot stehen als jenem von Servette.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
35
35
74
2
FC St. Gallen
35
22
63
3
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
35
21
58
5
FC Basel
35
6
56
6
BSC Young Boys
35
3
48
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
35
6
46
2
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zürich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zürich
35
-28
27
6
FC Winterthur
35
-53
20