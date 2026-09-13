Am Samstagabend kommt ein Schweizer in Vättis SG bei einem Unfall ums Leben. Die Rettungskräfte können für den jungen Mann nichts mehr tun.

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstagabend, gegen 18.15 Uhr, fuhr ein junger Mann (†27), alleine mit seinem Auto auf der Vättnerstrasse von Vättis her in Richtung Pfäfers SG. Nach einer Kurvenkombination Höhe Rüfi verlor der in der Region wohnhafter Schweizer aus die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Das Auto schleuderte über die Gegenfahrbahn, prallte frontal gegen einen Felsen und befuhr anschliessend eine steile Böschung, wodurch sich das Auto überschlug. Danach rutschte das Auto auf dem Dach über die Fahrbahn, prallte gegen einen am rechten Fahrbahnrand verlaufenden Zaun und kam schliesslich inmitten der Fahrbahn zum Stillstand. «Die eintreffenden Rettungskräfte konnten leider nur noch den Tod des 27-Jährigen feststellen», bilanziert die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag in einer Medienmitteilung.

Die Kantonspolizei St. Gallen klärt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen den genauen Unfallhergang. Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen, ein Rettungshelikopter der Rega, eine Staatsanwältin und die örtlichen Feuerwehren.