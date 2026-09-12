Nächtlicher Unfall in Zürich: Ein junger PS-Protzer prallte mit seinem BMW M3 in einen VBZ-Bus. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts auf ein Raserdelikt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer (19) prallt mit BMW M3 in VBZ-Bus in Zürich

Fahrer und Beifahrerin verletzt, BMW mit mindestens 480 PS Totalschaden

Schaden am Bus: mehrere Zehntausend Franken, Verfahren wegen Raserdelikts gestartet

Marian Nadler Redaktor News

Mitten in der Nacht schepperte es kräftig: Wie die Stadtpoliziei Zürich mitteilt, krachte ein Schweizer (19) mit seinem BMW M3 um kurz vor 2 Uhr in einen an der Haltestelle Hermetschloo parkierten VBZ-Bus. Der junge Mann war stadtauswärts auf der Badenerstrasse unterwegs gewesen und nach rechts in die Hermetschloostrasse abgebogen, wo er die Kontrolle über den Boliden verlor. Die Folge: eine Frontalkollision!

Der Jugendliche am Steuer und seine Beifahrerin verletzten sich und mussten durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich in ein Spital gebracht werden. Der vermutlich mindestens 480 PS-starke BMW im Wert von ungefähr 100'000 Franken erlitt einen Totalschaden.

Am VBZ-Bus wurden Schäden in Höhe von mehreren Zehntausend Franken registriert. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren wegen des Verdachts auf ein Raserdelikt eröffnet.