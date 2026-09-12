Am Freitag ist ein Töff-Fahrer in Boulens im Kanton Waadt bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Am Freitagabend, gegen 23.45 Uhr, verlor ein Töff-Fahrer auf der Kantonsstrasse zwischen Thierrens und Peyres-Possens in der Nähe des Dorfes Boulens VD die Kontrolle über sein Fahrzeug. Die Unfallursache wird im Rahmen der Ermittlungen geklärt. Anwohner fanden ihn am Strassenrand liegend. Trotz Reanimationsversuchen verstarb der Schweizer (†63), der in der Gegend wohnte, noch an der Unfallstelle .

Es wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet, um die Ursachen und den genauen Unfallhergang zu klären. Die Ermittlungen wurden Spezialisten der Verkehrsabteilung der Kantonspolizei Waadt anvertraut. Die Strasse wurde für die Ermittlungen vorübergehend gesperrt. Für die Sperrung der Strasse waren drei Patrouillen der Kantonspolizei Waadt, darunter Spezialisten der Verkehrseinheit, ein Krankenwagen, ein Rega-Helikopter erforderlich.