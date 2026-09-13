In Berlin ereignet sich am Freitagabend ein schwerer Busunfall. Ein Bus prallt gegen einen Baum. 15 Menschen werden verletzt, drei davon schwer, eine Person schwebt in Lebensgefahr.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Busunfall in Berlin: Fahrzeug prallt gegen Baum, 15 Verletzte

Ein Verletzter musste mit Spezialgerät aus dem Bus befreit werden

Drei Schwerverletzte, eine Person in Lebensgefahr nach Unfall am Freitagabend

Marian Nadler Redaktor News

Am späten Freitagabend hat sich in der deutschen Hauptstadt Berlin ein schwerer Busunfall ereignet. Wie «Bild» berichtet, kam das Fahrzeug an der Fulhamer Allee von der Fahrbahn ab und crashte frontal in einen Baum.

Bei dem Unfall wurden 15 Menschen verletzt, drei von ihnen schwer. Eine Person befindet sich in Lebensgefahr. Ein Verletzter soll nach dem Unfall im Bus eingeklemmt gewesen sein. Die angerückten Feuerwehrleute konnten ihn nur mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug herausholen. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht geklärt.