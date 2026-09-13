Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Schwerer Busunfall in Berlin: Fahrzeug prallt gegen Baum, 15 Verletzte
- Ein Verletzter musste mit Spezialgerät aus dem Bus befreit werden
- Drei Schwerverletzte, eine Person in Lebensgefahr nach Unfall am Freitagabend
Marian NadlerRedaktor News
Am späten Freitagabend hat sich in der deutschen Hauptstadt Berlin ein schwerer Busunfall ereignet. Wie «Bild» berichtet, kam das Fahrzeug an der Fulhamer Allee von der Fahrbahn ab und crashte frontal in einen Baum.
Bei dem Unfall wurden 15 Menschen verletzt, drei von ihnen schwer. Eine Person befindet sich in Lebensgefahr. Ein Verletzter soll nach dem Unfall im Bus eingeklemmt gewesen sein. Die angerückten Feuerwehrleute konnten ihn nur mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug herausholen. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht geklärt.